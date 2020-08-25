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台灣成大陸不明包裹中繼站　王定宇爆：轉寄者為國會共諜案助理

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▲▼大陸不明種子。（圖／防檢局提供）

▲近日陸續有民眾收到來自大陸不明種子、肥料。（圖／防檢局提供）

記者林銘翰／台北報導

近日不少國家收到由中國大陸寄出的不明郵包，內容物包括使用過的口罩、不明種子、土壤等，日本與加拿大等國更陸續收到由台灣轉寄出的包裹，引起各國政府高度重視。對此，民進黨立委王定宇25日上午召開記者會，質疑其郵政帳戶持有人、緊急聯絡人的名字，與日前涉及國會助理共諜案的陳姓男子相同，台灣被嫁禍成為中繼站，呼籲國安與檢調單位查明背後的唆使者，「該怎麼辦就怎麼辦」。

民進黨立委王定宇、林楚茵、趙天麟25日上午於立法院召開「中國可疑郵包，台灣中繼跳板身份？」記者會。王定宇指出，自從美國政府要求中國大陸撤除休士頓領事館後，在全球很多地方開始收到不明包裹，甚至在日本與加拿大等國收到由台灣轉寄出的郵包，「有點要嫁禍台灣的意思」，僅管包裹來源都指向中國大陸，但一直沒有明確的證據，也牽涉到美國要向誰咎責的問題。

▲▼立委王定宇舉行「中國可疑郵包，台灣中繼跳板身份？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇召開「中國可疑郵包，台灣中繼跳板身份？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

王定宇指出，根據日本安全單位提供的可靠消息，在台灣轉寄不明包裹的郵政帳戶持有人，登記者與先前涉入國會助理共諜案以10萬元交保的陳姓男子同名同姓，台灣的相關調查單位事前卻完全沒有調查，僅當成一般郵政案件處理，顯然過度輕忽。

王定宇質疑，日前爆發的國會助理共諜案，其行為發生在立法院修訂國安五法前，罪行與刑責相對較輕，因此相關人員在近日陸續獲得交保，但轉寄郵包的行為已適用國安五法，其中替中共發展組織、產生威脅國家利益等行為，可處7年以上至無期徒刑、併科罰金5000萬到1億，與以往的5年以下有期徒刑完全不同。

趙天麟表示，日本國安單位已經進行初步調查，消息來源指出陳姓男子是中繼站的重要人物，這樣的人不應該因為適用舊法就輕易交保，國安與檢調單位應該予以徹查。

趙天麟說，中國大陸利用在台共諜，寄發不明包裹到世界各國，台灣不只是被嫁禍的中繼站，甚至可能與中國大陸國安單位共謀，從而進行恐怖攻擊、寄放有害物質，國安單位絕對不可輕忽，希望相關單位能夠徹查，畢竟這樣的事情似乎還沒有停止，台灣有必要予以調查釐清。

林楚茵指出，面對中國大陸寄出的不明包裹，美國已拉升至國土安全部處理，台灣卻僅由農委會、關務署於第一線檢驗協調，陳姓男子涉入共諜案因適用舊法而縱放，現在已經有了新法與新事證，希望不要因為這樣的人讓台灣成為協助中國大陸威脅全世界的中繼站，整體部會與國安層級都要加入調查。

▲▼台灣民眾收到「大陸不明包裹」！拆開是土壤…防檢局證實了。（圖／防檢局）

▲民眾收到不明包裹，拆開後竟是土壤。（圖／防檢局提供）

王定宇說明，他在7月底才得到日方的確信消息來源，指出該名帳號持有者與涉入共諜案的助理同名同姓，並在8月初回到國內進行查核，讓國內檢調單位知道有這個名字。他說，全世界都在找不明郵包是由誰寄出，但是沒有一個政府承認，國安局應該儘速查明中繼帳號的來源到底是誰，如果對象就是中國大陸國安部，等於是替全世界證明，不明郵包來源就是中共政府。

王定宇強調，台灣目前的調查層次還是停留在一般郵包，顯然太輕忽台灣被當作測試的作戰場域、轉接的中繼平台，等到事態嚴重會來不及，他要求檢調馬上將涉入共諜案的陳姓男子請回，調查其與包裹轉寄人是否同名同姓，並且查明背後的唆使者，希望台灣不要被抹黑栽贓，該怎麼辦就怎麼辦。

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