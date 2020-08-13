北檢被爆上周五「超規格」祕密就訊林佳龍　說詞出入追金流

記者黃翊婷／綜合報導

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO經營權之爭，不僅被爆出立委集體收賄，還因為一筆300萬元的現金，波及交通部長林佳龍。據了解，台北地檢署上周五（7日）派出一名主任級的檢察官，祕密前往第三地就訊林佳龍，由於證詞有些出入，後續不排除會再約談其他相關人士到案說明。

▲徐永明捲入立委集體收賄案，日前以80萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

徐永明在立委集體收賄案中雖然獲得交保，但檢調搜查時，曾在家中的保險箱找到300萬元的現金，他則聲稱那筆錢是向「重量級部會首長」借的，對方同時也是學長級的人物。此話一出，立即掀起各界熱議，甚至有媒體影射這位學長就是交通部長林佳龍。

根據《聯合新聞網》報導，徐永明接受調查局北機站調查時，暗示借出300萬元的人就是林佳龍，時間大約是在去年11、12月間，當時現金是裝在紙袋裡交付；台北地檢署7日隨即派出一名主任級的檢察官，祕密前往第三地就訊林佳龍，但雙方證詞有部分差異，後續可能會再約談其他相關人士到案說明，現階段則是著重在比對金流，只不過，林這次有別於一般證人規格的待遇，恐怕又要掀起風波了。

▲林佳龍出面駁斥「借錢論」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

至於「學長借錢論」，林佳龍12日參加苗栗縣三義鄉西湖渡假村參加竹竹苗觀光產業交流座談會時，被媒體問到此事，強調一切都是不實報導，畢竟揭露此事的媒體並未提供任何消息來源，只是刻意影射，讓他感到很遺憾。

林佳龍坦言，相關案情及偵查內容他也不清楚，希望還是由檢方來說明、澄清，也希望各界不要過度揣測及渲染，目前已經請律師蒐集相關資料，會全力捍衛自己的權益與清白。北檢也呼籲，切勿過度誇大立委收賄案，避免造成誤會，況且案件仍在偵辦中，不方便公開，若有相關人員違反偵查不公開原則，將會依法處理。