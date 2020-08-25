共軍8月軍演分布圖曝光　王定宇：「密密麻麻很嚇人」別看輕中共威脅

▲解放軍演練。（ 資料照／翻攝東部戰區微博）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸解放軍今年多次派遣軍機、軍艦擾台，次數已達歷年最高，甚至8月13日時還揚言要在台灣海峽及南北兩端舉行軍演。對此，立委王定宇辦公室整理出共軍8月公布的軍演分布圖，並提醒，不要看輕中共的威脅和實力，也不要小看台灣自己國軍的戰力。

▲王定宇辦公室整理出共軍八月份公佈的軍演分布圖。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

王定宇24日在臉書表示，「定宇辦公室整理了共軍八月份公佈的軍演（紅底白字部分），看起來密密麻麻很是嚇人，仔細分析，八月份的共軍演習大概分佈在渤海黃海、東海、海南島周邊等三大區塊，雖然中共對外宣稱的『轟轟烈烈』，不過範圍、規模似乎跟說的不一樣，加上美國Artemis月光女神電偵機進駐，共軍軍演勢必更綁手綁腳」。

「判斷起來，中共在美國總統大選前，應該還是採取『龜縮迴避直接衝突』的策略」。面對中共對台灣的野心，王定宇重申「三不要」，不要看輕中共的威脅和實力、不要受中共外宣影響而過度誇大共軍實力、不要小看台灣自己國軍的戰力。

另外，中國大陸13日宣布將在台灣海峽及南北兩端舉行軍事演習，引發我方及美國關注，不過根據法媒《East Pendulum》推特圖片，顯示儘管後來共軍的確在台海兩端舉行軍演，但距離台灣仍有一大段距離。

▼法媒《East Pendulum》儘管中國大陸揚言13日要在台灣南北兩端進行軍演，但實際上仍有一大段距離。（圖／翻攝自Twitter／East Pendulum）