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蔡英文金門返台「共機繞飛173分」！王定宇「2分鐘」分析破解真相

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▲▼ 。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲王定宇在臉書上澄清，媒體報導的「共機擾台針對蔡英文」可能是假消息。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者柯振中／綜合報導

總統蔡英文23日搭乘專機前往金門，主持陣公亡將士追思活動，不料返程時傳出共機騷擾，引起社會譁然。對此，民進黨立委王定宇出面回應，這很有可能是假消息，「光聽到空中識別碼，這個可能就有很大的問題。」

有媒體23日報導，蔡英文專機下午1點56分打開防空識別碼，隨後有共軍軍機在台灣南端繞行，時間超過173分鐘，兩架飛機相差約半個台灣的距離。不過，蔡英文專機當時沒有打開識別碼，且1點前後就已經飛抵台北，訊息與事實有落差。

對此，王定宇指出，當時蔡英文到金門主持陣公亡將士追思活動，接著有媒體報導，蔡英文返程時有共機在ADIZ防空識別區騷擾，疑似是針對總統而來，「就了解，這個消息的正確性並不高。」

▼王定宇指出，依據了解，共機針對蔡英文專機的正確性不高。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝王定宇臉書）

王定宇說明，統帥飛往前線時，防空識別碼不會打開，所以該媒體「根據防空識別碼」來判斷，共機騷擾時疑似針對總統專機，光聽到「空中識別碼」，可能就有很大的問題。

此外，王定宇還說，該報導稱共機針對蔡英文專機的時間約為下午1點56分，但蔡英文完成活動主持，就搭機返程，在報導時間前就已經回到台北，「那這一次的報導，烏龍的成分比較高。」

不過，王定宇也提到，無論是總統也好，或是其他方面，只要我國主權遭受共軍威脅，國軍都會有相對應的標準處理方式，絕對不容許受到威脅。

 

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