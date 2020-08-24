德國入境篩檢兩週快崩潰　王定宇：彰化說要負責的，出來吧！

記者黃翊婷／綜合報導

台灣到底該不該普篩，目前各界仍有許多不同的聲音。民進黨立委王定宇24日凌晨0時許在臉書轉貼媒體報導，表示德國自8月實施入境普篩，才兩週就快達到實驗室可以負荷的極限，「彰化說要負責的，出來負責吧！彰化縣長在嗎？」

▲入境台灣的旅客是否要全面進行篩檢，各界仍有爭議。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

王定宇在臉書PO出一篇關於德國媒體《時代週報》的報導，內容提到，德國自8月實施入境普篩，才經過兩週，知名病毒學家克德羅斯滕（Christian Drosten）就跳出來建議停止，因為德國負責檢測的實驗室已經達到可以負荷的極限了。

而德國漢堡市長曾薛爾（Peter Tschentscher）也在《明鏡周刊》的專訪中，直指衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）犯下嚴重錯誤，認為入境普篩導致許多漏網的偽陰性者，這些人很有可能成為防疫破口。

▲王定宇在臉書PO文酸諷「普篩幫」。（圖／記者湯興漢攝）

「彰化說要負責的，出來負責吧！彰化縣長在嗎？」王定宇認為，那些支持普篩的人不知道是為了門戶學派之見，還是為了龐大的篩檢利益，但再怎麼樣也不能拿全台灣的防疫安全來測試，「自己違法、違反研究倫理弄了半年，反而證明中央指揮中心正確，也幸好沒有因為破壞居家隔離、檢疫隔離的天數要求，而導致災難破口。」

王定宇接著說，希望「普篩幫」們可以看看科技進步的德國是什麼狀況，用錯誤決策試驗，結果只試了兩週，篩檢實驗室、醫療資源就已經瀕臨崩潰，結論就是「嚴重錯誤」。

▼王定宇臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）