影／王定宇考察東沙島「飛機沒降落就錄影上傳FB」　藍委：恐觸《要塞堡壘地帶法》

記者徐政璿／台北報導

立法院內政委員會原訂20日赴東沙島考察，卻在出發前夕遭國防部以「申請時間急迫作業不及」駁回。對此，內政委員會召委陳玉珍19日回應，過去考察都是6天前申請，質疑中間有「看不到的手」技術性干擾，她20日更質疑，王定宇當年考察，還在軍機上就將東沙島的島嶼地形及島上軍事設施拍照，恐觸犯《要塞堡壘地帶法》。

陳玉珍在臉書表示，藍委不能去東沙島，綠委卻可以在軍機上將島上戰備設施攝影外傳，這是一種現行犯指控別人可能洩露軍機嫌疑的概念嗎？

陳玉珍指出，107年5月18日中共轟6K在南海起降，同日擔任外交及國防委員會的王定宇以「因應中共在南海武力擴張，考察東沙島及慰勞官兵」為由發文考察東沙。5月24日在登上東沙島考察之時，王定宇還在軍機上，就將東沙島的島嶼地形及島上軍事設施拍照、錄影上傳到FB，公告天下。

陳玉珍說，今天藍委要上島考察卻被誣指要上島添亂、洩露軍機？在抹黑藍委之前，先回頭看看自己做過什麼？

陳玉珍在臉書最後貼上參考法條，《要塞堡壘地帶法》第4條：第一區內之禁止及限制事項： 一、非受有國防部之特別命令，不得為測量、攝影、描繪、記述及其他關於軍事上之偵察事項。

▼王定宇在2018年考察東沙島時，從飛機還沒降落就開始錄影紀錄。（圖／翻攝自王定宇臉書）