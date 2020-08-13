被爆借徐永明300萬已被北檢就訊　林佳龍怒駁不實報導：將採取法律行動

▲交通部長林佳龍12日到苗栗參加座談會時，嚴正駁斥媒體爆料他借300萬元給徐永明之事，並稱不實報導。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者賴文萱／台北報導

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO經營權之爭，不僅被爆出立委集體收賄，一筆300萬元的現金更波及交通部長林佳龍，今有媒體報導台北地檢署上周五已秘密就訊林佳龍。對此，林佳龍部長辦公室今（13）日再度發出聲明駁斥，報導內容荒誕無稽，對於不實的報導，將採取法律行動，以正視聽。

根據《聯合新聞網》報導，徐永明接受調查局北機站調查時，暗示借出300萬元的人就是林佳龍，時間大約是在去年11、12月間，當時現金是裝在紙袋裡交付；台北地檢署7日隨即派出一名主任級的檢察官，祕密前往第三地就訊林佳龍，但雙方證詞有部分差異，後續可能會再約談其他相關人士到案說明，現階段則是著重在比對金流，只不過，林這次有別於一般證人規格的待遇，恐怕又要掀起風波。

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▲徐永明捲入立委集體收賄案，日前以80萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

針對該則報導稱「北檢上周五第三地就訊林佳龍」一事，林佳龍部長辦公室再度發出聲明，報導內容荒誕無稽，散布不實的傳聞須負法律責任，請外界勿作揣測及渲染。

此外，高檢署昨日已正式發布新聞稿「呼籲外界就相關案情或程序勿加渲染或誇大，以免誤導民眾！偵查中若發現相關人員有違反偵查不公開情事，依法辦理。」

林部長辦公室表示，相關問題宜由檢方說明，若有必要願協助檢方調查釐清，並籲請追查造謠之責任。對於不實的報導，亦將採取法律行動，以正視聽。

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