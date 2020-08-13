快訊／趙正宇涉貪上千萬被收押　抗告遭駁回...續蹲看守所2個月

記者吳銘峯／台北報導

立委集體收賄案持續發燒，桃園市立委趙正宇涉嫌收受殯葬業者上千萬元賄賂，檢方聲請羈押，經過台北地院第二度審理後，裁定羈押禁見。趙正宇提出抗告，高等法院收案後，於13日傍晚做出裁定，高院駁回抗告，趙正宇確定羈押2個月，不得再抗告。

▲立委趙正宇遭羈押，提抗告遭駁回確定。（圖／記者黃彥傑攝）

檢調單位偵辦立委集體收賄案件，查出趙正宇與其辦公室主任林家騏，疑似透過中間人郭克銘，向陽明山殯葬業者收賄，再施壓營建署企圖變更陽明山2萬坪土地地目，檢調上月31日搜索時，在趙家搜獲疑似賄款920萬元現鈔，因此對趙、林等人聲請羈押，但當時北院裁定羈押林家騏，另外趙正宇則獲得100萬元交保。媒體還報導，趙正宇遭搜索時，還對檢調碎念「辦立委要有把握....」檢方對交保不滿，提出抗告。

檢方抗告成功，高院撤銷發回北院更裁，北院重開羈押庭，最後認定趙正宇有鉅額現金交代未明、具影響力、資力，有串證、滅證及逃亡之虞，於本月8日改裁定將趙正宇羈押禁見。趙正宇不服遭羈押，提出抗告。抗告案12日送進高院後，高院隨即分案處理。

抗告案於13日傍晚做出裁定，高院認同北院見解，認為趙正宇確實有鉅額款項交代不明，再加上涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯證人之虞，因此駁回趙正宇的抗告，趙正宇確定羈押2個月。

