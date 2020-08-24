假回收真侵占！阿婆路過「強行拆開包裹」硬抱走　網曝更慘悲劇：買不到3天

▲包裹被回收阿婆強行拆開。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

裝好的包裹放在機車旁等待寄送，一名阿婆路過竟擅自開箱，把膠帶全撕開打算整箱抱走！一名女子透露，日前趕著到郵局寄件，暫時把封好的包裹放在機車旁，結果卻被撿回收的阿婆拆開，「就這樣被妳毀了，還堅持說是我不要的，硬要拿走我的東西。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時包裹放在機車旁邊，而且她家店面也開著，正常人看到那包裹都會知道是有人的，而且上頭還用膠帶密封好，怎料阿婆卻誤以為是回收物，強行拆開查看內容物品，她目睹這一幕趕快跑出來制止，結果對方不但沒道歉，還堅持這箱包裹放在地上代表她已經不要了。

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▲騎樓物品不可隨意拿取，妨礙通道應向新關單位檢舉。與本文無關。（示意圖／記者屠惠剛攝）



原PO當時為了趕在郵局關門前趕快出貨，所以迅速包裝好準備出門，想不到被回收阿婆這麼一鬧，貨物只好重包，也趕不上郵局寄貨時間，「我說要報警妳才說對不起」，儘管最後阿婆有把東西歸還，但她仍向警方報案，警察也說這名阿婆已經是慣犯，時常路過人家騎樓看到有什麼東西就順手摸走。

網友紛紛回應，「明明就假回收真侵占，裝監視器蒐集證據」、「我之前一台腳踏車也是這樣被偷走的，還硬拗說是我不要的，買沒有到三天」、「不管主人要不要，不是自己的東西不能拿，不是嗎」、「以前還是學生，自己搬家的時候就發生過，搬第一箱上去，結果第二箱放機車上不見了。」