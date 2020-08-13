北檢4度提訊李恆隆　密集調查抓「內鬼」、追「2000萬」賄款

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

台北地檢署為偵辦立委集體收賄案，已陸續聲押4名立委在內的9名被告且獲法院裁准。檢察官為了釐清賄款流向、變現細節，以及是誰扮「內鬼」透露搜索行動，於13日上午提訊李恆隆到北檢調查，是近日來第4度借提李恆隆到北檢說明。

▲李恆隆13日上午被檢方借提至北檢受審。（圖／記者劉昌松攝）

根據檢調掌握的情資，前太流公司董座李恆隆涉嫌長期行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名立委，讓他們透過職權以修法、舉行公聽會甚至是施壓經濟部官員等方式，來搶奪SOGO百貨公司的經營權。另外，趙正宇還涉嫌收賄替殯葬業者向官員施壓，變更陽明山上私地變更地目，2件關說案總行賄金額疑似逾4千萬元。

檢調7月底發動搜索約談後，涉有重嫌的蘇震清等4名立委及他們的辦公室主任共9人遭到北院裁定收押，其中李恆隆、郭克銘、及2名立委助理在8月7日被調查局北機站借提訊問，李恆隆、郭克銘則因涉案情節深入，於10日首度被借提到北檢接受檢方訊問。

檢方考量李恆隆涉案程度重大，且疑似在檢調發動搜索前有「內鬼」向他告密，因此連3天密集借提李恆隆到北檢調查，除了追查是誰向他透露搜索行動外，還要釐清行賄立委蘇震清的2000萬元賄款如何變現。李恆隆13日上午下囚車時面對媒體提問不發一語，僅抬手示意後快步走入北檢。