新加坡發現「新冠病毒變種」從武漢傳至台灣　引發輕微症狀　

▲新加坡研究員發現，新冠病毒的一種新變種從中國武漢市傳到新加坡與台灣。圖為新加坡疫情期間的情況。（圖／路透）



文／中央社新加坡22日綜合外電報導

新加坡研究員發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒的一種新變種所造成的感染症狀較輕微，這種病毒於疫情初期出現在中國武漢市，之後傳到新加坡與台灣。

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，這種變種病毒的基因組少了一部分。研究員觀察到，感染變種病毒的患者在臨床上的表現，比感染基因組未缺少的病毒的患者要好。舉例來說，與感染野生株病毒的患者相較，感染變種病毒的患者，出現低血氧現象或需要醫院重症監護的比例比較少。

新加坡國家傳染病中心（NCID）、新加坡科技研究局（A*STAR）轄下的新加坡免疫學網路（Singapore Immunology Network）及杜克─新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）昨天在線上新聞簡報會中，共同發表上述發現。這些成果也已刊登在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

隨著引發疫情的Sars-CoV-2病毒不斷擴散，突變也一直在發生。新加坡研究員通報發現的最新變種病毒於疫情初期出現在中國武漢市，之後傳到新加坡與台灣。從今年1月到3月，這種病毒在新加坡數個群聚感染中人傳人。

新加坡國家傳染病中心顧問兼這項研究的臨床負責人楊恩（Barnaby Young）透過新聞稿表示，「我們試圖解決2019冠狀病毒疾病的一個難題，就是為什麼有些患者會生病，有些患者卻只有輕微症狀。」

他說，過去許多研究聚焦在患者年齡和慢性病史上，在不同病毒類型的影響上也有過很多討論，但直到現在都沒有確鑿證據；因此，注意到變種病毒基因組缺少一部分，而且得知此一現象對感染過程有深遠影響，是很令人興奮的發現。

目前，全球僅偵測到少數幾個Sars-CoV-2變種，包括現在仍廣泛傳播的D614G變種。這項研究發現的新變種，基因組少了一大部分，缺少ORF8基因。這個變種病毒目前已控制住，且自3月起未再檢測到。楊恩說，「這種變種消失了，不太可能捲土重來……但其他基因組缺少一部分的病毒不斷冒出」，將具有臨床意義。研究員說，這項發現對研發疫苗及療法可能有幫助。

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