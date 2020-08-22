　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡發現「新冠病毒變種」從武漢傳至台灣　引發輕微症狀　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新加坡,新冠肺炎,口罩。（圖／路透）

▲新加坡研究員發現，新冠病毒的一種新變種從中國武漢市傳到新加坡與台灣。圖為新加坡疫情期間的情況。（圖／路透）

文／中央社新加坡22日綜合外電報導

新加坡研究員發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒的一種新變種所造成的感染症狀較輕微，這種病毒於疫情初期出現在中國武漢市，之後傳到新加坡與台灣。

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，這種變種病毒的基因組少了一部分。研究員觀察到，感染變種病毒的患者在臨床上的表現，比感染基因組未缺少的病毒的患者要好。舉例來說，與感染野生株病毒的患者相較，感染變種病毒的患者，出現低血氧現象或需要醫院重症監護的比例比較少。

新加坡國家傳染病中心（NCID）、新加坡科技研究局（A*STAR）轄下的新加坡免疫學網路（Singapore Immunology Network）及杜克─新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）昨天在線上新聞簡報會中，共同發表上述發現。這些成果也已刊登在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

隨著引發疫情的Sars-CoV-2病毒不斷擴散，突變也一直在發生。新加坡研究員通報發現的最新變種病毒於疫情初期出現在中國武漢市，之後傳到新加坡與台灣。從今年1月到3月，這種病毒在新加坡數個群聚感染中人傳人。

新加坡國家傳染病中心顧問兼這項研究的臨床負責人楊恩（Barnaby Young）透過新聞稿表示，「我們試圖解決2019冠狀病毒疾病的一個難題，就是為什麼有些患者會生病，有些患者卻只有輕微症狀。」

他說，過去許多研究聚焦在患者年齡和慢性病史上，在不同病毒類型的影響上也有過很多討論，但直到現在都沒有確鑿證據；因此，注意到變種病毒基因組缺少一部分，而且得知此一現象對感染過程有深遠影響，是很令人興奮的發現。

目前，全球僅偵測到少數幾個Sars-CoV-2變種，包括現在仍廣泛傳播的D614G變種。這項研究發現的新變種，基因組少了一大部分，缺少ORF8基因。這個變種病毒目前已控制住，且自3月起未再檢測到。楊恩說，「這種變種消失了，不太可能捲土重來……但其他基因組缺少一部分的病毒不斷冒出」，將具有臨床意義。研究員說，這項發現對研發疫苗及療法可能有幫助。

►熊大與好友們來了！超療癒「Cocod'or擴香瓶」3種香氛限時開賣

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
入境普篩恐有1.2萬偽陽性　陳時中：「多做一點」會產生很多點
巴威颱風各國預測路徑出爐！　有機會再增強中颱
口罩實名制未領有救了！　8/31-9/13開放補領
快訊／新增1例境外移入！20多歲女赴墨西哥工作返國確診
國民黨擬聯合14縣市普篩　藍營2首長回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

睡到一半覺得被壓！　他睜眼驚見「母獅坐在胸口狠瞪」

中國「高科技能力」還差一大截　《金融時報》：北京不願輕易報復美企

普丁政敵納瓦尼「空運德國治療」救護專機起飛　他仍陷昏迷中

影／加州大火蔓延「救災直升機墜毀」飛行員喪命！　數千人連夜出逃家園

美國年輕人：拜登不是「最好選擇」！59％青年挺民主黨　隨時動搖選情

12歲女童病逝！家人含淚替她沐浴　驚見「遺體醒來眨眼」

義大利64％年輕人住家裡　法院認證：父母「不必再養成年子女」

川普拜登決戰「中西部搖擺州」　非裔選民成勝敗關鍵！

電影院前排座位驚見「男女深情交疊」！　紅外線監視器全程拍下

檯面上狂轟！川普爆已在佛州完成「郵寄投票」：這裡的投票系統很安全

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

線上遊戲結怨引殺機！美23歲玩家狂飆2700公里　槍殺對方後自斃

郵寄投票風波延燒！郵政局長否認「暗助川普」　承諾全國選票及時送達

新加坡發現「新冠病毒變種」從武漢傳至台灣　引發輕微症狀　

被炸成重傷...男釣客「該死好奇心」打開河邊木箱　嘣！慘遭地雷衰炸

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊…

悚！無人月台拍到「無頭人影」　攝影師嚇曝驚悚照：絕對沒修圖

睡到一半覺得被壓！　他睜眼驚見「母獅坐在胸口狠瞪」

拜登「8核心問題立場」打臉川普　透露上任100天內…翻轉美國4年窘境！

中國「高科技能力」還差一大截　《金融時報》：北京不願輕易報復美企

郵寄選票破5千萬張！川普警告大選結果「延後出爐」：恐永遠無法得知

日職／張奕先發飆6K！ 　5局無失分勝投候選人

曖昧對象生日「送這個」！還可以確認關係　網狂推：打安全牌

藍營14縣市擬實施聯合普篩　侯友宜：入境篩檢各國都有做且非常重要！

快訊／台中40人登山團爬阿里山鄉「石山引水道」　1人跌墜50m深谷

布袋鳥店結束營業「放生」百餘隻　網批生態恐失衡...動保所將開罰　

煞車沒裝好！萌貓速奔爸懷裡撒嬌　腳一滑...溫馨畫面瞬間GG

老婆吵著要離婚！　辦手續路上老公「匕首插胸」結束生命：她綠我

入境普篩恐有1.2萬偽陽性　陳時中：「多做一點」會產生很多點

老實男精通「捻花惹草」！腦筋一歪「以少變多」　自家果園種大麻

快訊／14執政縣市入境普篩？　國民黨發出最新聲明！

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

新冠病毒發現新變種！權威期刊：從武漢傳至台灣

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

戲院沒別人形同包場！情侶騎乘啪啪啪　監視器全都錄

女街友將臨盆　護理師路邊協助分娩

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　

以色列16歲少女酒後遭逾30男輪暴

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

大阪車站挖1500具人骨　竟都30歲就死亡「骨骸早病變」

比利時情侶4個月玩遍台灣　離別前夕不捨哭了

南韓前總統幕僚：金正恩照片都偽造

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

更多熱門

相關新聞

墨西哥染疫女返國前有症狀「疑似新冠」

墨西哥染疫女返國前有症狀「疑似新冠」

中央流行疫情指揮中心公布新增1例自墨西哥返國的境外移入病例，為20多歲本國籍女性(案487)，調查她於返國前已經出現症狀，且曾經診斷疑似新冠病毒感染，但輕症者無法在當地採檢，最後安排返國病主動通報症狀，最後安排採檢確診。

快訊／新增1例墨西哥境外移入

快訊／新增1例墨西哥境外移入

侯友宜：目前新北一定跟中央並肩作戰

侯友宜：目前新北一定跟中央並肩作戰

國民黨推普篩　王惠美說話了

國民黨推普篩　王惠美說話了

政風查彰化　陳時中14:00說明

政風查彰化　陳時中14:00說明

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

巴威還會增強變胖估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

新冠病毒發現新變種！權威期刊：從武漢傳至台灣

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面