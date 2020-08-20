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美國年輕人：拜登不是「最好選擇」！59％青年挺民主黨　隨時動搖選情

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▲美國前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

 ▲美國前副總統拜登（Joe Biden）將代表民主黨角逐總統大位。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國11月將舉行2020年總統大選，77歲的前副總統拜登（Joe Biden）獲得正式提名，將代表民主黨與現任總統川普角逐大位。BBC採訪美國各地十幾位選民發現，許多年輕人都認為，拜登是一名形象溫和的自由派，也是具有同理心的傾聽者，儘管不是「最好的選擇」，卻是拯救美國與民主「最後手段」。

美國18歲至35歲年輕人口占整體選民37％，他們在2018年中期選舉的投票率高達42％，與2014年中期選舉的22%相比，幾乎翻倍成長。此外，年輕族群似乎比較傾向民主黨，支持率高達59％，僅有32％支持共和黨。

賓州21歲少年班恩（Ben Ascher）表示，他對於拜登的某些行動感到訝異，「他向民主黨內更傾向自由派的人士接觸，而且真的把其他競選團隊的職員帶進來，為他的氣候政策提供建議」。

密西根州的18歲少女蘿倫（Lauren Weimer）也提起拜登提出的2兆美元綠色基礎設施計畫，「他與『黑人的命也是命』（BLM）示威合作，也試圖把警察非軍事化」。

▲▼ 美國前副總統拜登,Joe Biden。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多美國年輕人認為，拜登不是最好的選擇，但卻是拯救民主的最後手段。（圖／達志影像／美聯社）

許多年輕人對於拜登的政策表達期望，諸如推翻穆斯林禁令、針對非裔社區挹注更多投資、關注移民與教育議題、改善醫療體系、重新加入國際組織等等。來自喬治亞州的20歲選民傑蘭（Jaylan Scott）直言，「如果他那麼有自信可以拿到非裔美國人的選票，那他在任時必須能夠為黑人提供更多（資源）」。

華盛頓特區的19歲選民瑪麗亞（Maria Russinovich）坦言，「許多年輕人最喜歡的不是拜登」。她認為，拜登的政見還不錯，但「顯然不是非常左傾進步」。

緬因州的32歲選民麥可（Michael Landau）認為，拜登不具備一位總統該有的「難以描繪的優秀特質（je ne sais quoi）」，但「他有好的意圖，想要幫助別人，這與現任總統相比已經好很多，有時候，這就足夠了」。

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