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加州大火蔓延「救災直升機墜毀」飛行員喪命！　數千人連夜出逃家園

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▲加州大火。（圖／路透）

▲美國加州發生大火，州長紐森宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國加州14日迎來史上最嚴重的熱浪之一，州內各地火災不斷，當局18日宣布進入緊急狀態。舊金山附近的瓦卡維爾市（Vacaville）面臨嚴重威脅，數千人漏夜出逃家園。此外，一架救火直升機值勤時墜毀，飛行員不幸喪生。

加州州長紐森（Gavin Newsom）於18日宣布進入緊急狀態，「我們正在經歷許多、許多年未見的火災」。他說，目前已經紀錄到367場火災，而此數字很有可能持續上升，「隨著雷擊引發火勢，煙霧瀰漫，直到情況明朗之前，很難確認火災的總數」。當局也證實，一架直升機出勤救火時，在科靈加市（Coalinga）附近墜毀，飛行員不幸殉職。

▲▼加州大火延燒將進2千英畝。（圖／路透）

▲加州各地火勢不止。（圖／路透）

舊金山市附近地區發生數起迅速蔓延的大火，迫使數千人連夜逃出家園，舊金山灣區的火災18日晚間因強風而擴大，目前已經蔓延4.6萬英畝，比美國華盛頓特區的面積更大。

舊金山與沙加緬度（Sacramento）之間的瓦卡維爾面臨嚴重威脅，官員們徹夜挨家挨戶地撤離居民。根據消防部門，當地已有50棟建築物被燒毀，另外50棟建築物因火勢受損，4人受傷。

加州著名葡萄酒產地納帕郡（Napa）、索諾瑪郡（Sonoma）也無法倖免，大火燒過民宅前院的畫面在社群媒體上流傳。南部各地發生火勢，官員表示，在熱浪中竟又經歷「極端火災情況」。

▲加州大火，矽谷煙霧瀰漫。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州各地大火，矽谷上空也出現濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，加州的電力公司懇請居民減少用電，否則將導致數百萬用戶面臨斷電數小時的危機。據悉，加州18日晚間就有超過3.7萬戶斷電。

加州過去3天內遭到雷擊將近1.1萬次，加上熱浪的極端天氣，釀成大火。死亡谷（Death Valley）本周稍早出現攝氏54.4°C的極端高溫，打破1931年以來全球高溫紀錄。美國西部各州19日預估將近4500萬人生活在過熱警報、高溫警告的地區。

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