快訊／新增1例境外移入！20多歲女赴墨西哥工作返國確診

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日說明，國內昨日新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，陳時中表示，個案為20多歲本國籍女性(案487)，今(2020)年1月下旬至墨西哥工作，8月19日返國。

指揮中心表示，個案7月15日出現嘔吐、腹瀉症狀，曾於墨西哥當地就醫並診斷為腸胃炎，8月1日個案出現頭痛、喉嚨痛、呼吸時胸痛等情形，8月9日因症狀加劇再次就醫，經診斷疑似新型冠狀病毒感染，但由於輕症者無法於當地採檢，故個案經公司安排於8月19日返國。個案入境時，主動通報曾有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於昨(21)日確診，目前住院隔離治療。

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指揮中心指出，經評估個案發病迄今已有一段時間，且個案航行途中均有適當防護，未進食及上廁所，同班機前後二排乘客10人列為居家隔離對象；另同班機機組員15人因全程均有適當防護，列為自主健康管理對象。

加上新增個案，國內截至目前累計487例新冠肺炎確診病例，分別為395例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。確診個案中7人死亡、457人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。