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墨西哥染疫女返國前有症狀「診斷疑似新冠」　接觸者10人居家隔離

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▲▼中央流行疫情指揮中心0724記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布新增1例自墨西哥返國的境外移入病例，為20多歲本國籍女性(案487)，調查她於返國前已經出現症狀，且曾經診斷疑似新冠病毒感染，但輕症者無法在當地採檢，最後安排返國病主動通報症狀，最後安排採檢確診。

指揮官陳時中表示，個案今(2020)年1月下旬至墨西哥工作，8月19日返國，返國前已經於7月15日出現嘔吐、腹瀉症狀，曾於墨西哥當地就醫並診斷為腸胃炎，8月1日個案出現頭痛、喉嚨痛、呼吸時胸痛等情形，8月9日因症狀加劇再次就醫，經診斷疑似新型冠狀病毒感染，但由於輕症者無法於當地採檢，故個案經公司安排於8月19日返國。個案入境時，主動通報曾有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於昨(21)日確診，目前住院隔離治療。

請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，經評估個案發病迄今已有一段時間，且個案航行途中均有適當防護，未進食及上廁所，同班機前後二排乘客10人列為居家隔離對象；另同班機機組員15人因全程均有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計85,779例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含84,685例排除)，其中487例確診，分別為395例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及及1例不明。

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