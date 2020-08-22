國民黨擬聯合14縣市普篩！　藍營2首長回應了：地方中央並肩作戰

記者唐詠絮、蘇晏男／彰化報導

彰化縣衛生局採檢自美返台的無症狀者少年確診，卻被指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查引發爭議；國民黨內喊話，由執政的14縣市發起聯合普篩。縣長王惠美強調，總統有指示整合優先，中央地方一心防疫，一切都依照中央防疫標準辦理。對此，新北市長侯友宜也表示，「新北市跟中央一定並肩作戰」。

▲國民黨推普篩，彰化縣長王惠美說一切都依照中央指示。（圖／ETtoday資料照）

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這幾天因為這起少年案件，彰化縣衛生局局長葉彥伯昨(21)日受訪時指出，我們其實很自傲說台灣防疫真的是做的很好，在國際上受到大家的肯定，這我們都認同，國人也以此自傲，所以總統「指示整合優先」，我們也都非常贊同她的意見。

王惠美今天也對普篩做出回應，「彰化縣政府對於防疫的態度，一向都是尊重專業，總統也有指示整合優先，中央地方一心防疫，都依照中央防疫標準來做」。

葉彥伯也強調，應該是上下一條心，中央與地方一起來合作，這也是縣長一直講的理念，當然最重要的還是全民一起做防疫，一起來守護台灣，這完全跟總統的理念是一致的。

另外，新北市長侯友宜也回應，面對防疫我們的敵人只有病毒，看到問題所在，中央應該隨時不斷地調整步伐，滾動式調整，而新北市跟中央一定並肩作戰，並採取現有步驟，居家檢疫嚴格落實，加上自主健康管理。

不過，侯友宜也表示，目前也把入境者普篩問題反映給中央，但希望中央能聽進去，且量能不是由單一縣市檢視，要從全國來看量能，量能若是不足，起碼從高風險普篩，普篩其實在各國都有做而且非常重要。

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