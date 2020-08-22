國民黨14縣市擬實施入境普篩　侯友宜：目前新北一定跟中央並肩作戰

▲新北市長侯友宜受訪。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者蘇晏男／新北報導

針對國民黨中央提出要藍營執政的14個縣市實施聯合普篩，新北市長侯友宜22日表示，面對防疫我們的敵人只有病毒，看到問題所在，中央應該隨時不斷地調整步伐，滾動式調整，且跟地方並肩站在一起作戰。另外，針對新北市是否做全面普篩？侯友宜則指出，目前新北市跟中央一定是並肩作戰，希望中央重視地方聲音，大家一起面對疫情，滾動式修正調整步伐。

彰化衛生局日前採檢無症狀者，意外發現一名10多歲自美返台少年確診新冠肺炎，然而指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引發爭議。國民黨前副秘書長張雅屏20日在「屏心而論」臉書表示，支持侯友宜、彰化縣長王惠美，國民黨執政縣市大家一起來，「過去，民進黨地方政府包圍中央；現在，民進黨中央暴圍地方。沒事呈時，中央地方一條心，聯合防疫！有事呈時，中央要來查地方，防疫不周！這就是執政黨政府的防疫策略！」

張雅屏呼籲，國民黨地方縣市長們不用客氣了，依法行政入境普篩，中央不做地方做，彰化縣政府也幾乎在做了；黨中央不用開記者會「狗吠火車」了，「『裝睡的政府』叫不醒的！聯合各縣市從政同志，共同守住台灣的防疫線，才是要做的事！」

對此，侯友宜受訪時表示，「防疫視同作戰，面對防疫我們的敵人只有一個，就是我們的病毒，我們大家要上下一心，中央跟地方一起合作，面對疫情全力以赴，所以地方積極努力做事，看到問題所在，中央應該要重視，隨時不斷地調整步伐，滾動式調整，該入境普篩、強化居家檢疫，這些步驟的調整，中央更應該跟地方並肩站在一起作戰，所以我們的病毒就是我們的敵人，我們只有同心齊力一起走」。

至於會不會針對新北市做全面性的普篩？侯友宜指出，「目前新北市跟中央一定是並肩作戰，那我們希望在入境者普篩這個部分我在今年3月份就不斷地強調阻絕於境外，這個是很重要的一個關卡，我也在行政院反應過，我同時跟行政院建議，行政院也聽到我的聲音；同時從彰化的個案也發現這個問題是很重要的，我相信中央都聽到了，所以我希望中央重視地方的聲音，大家一起來面對疫情，滾動式的修正調整步伐。」