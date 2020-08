睡到一半覺得被壓！　他睜眼驚見「母獅坐在胸口狠瞪」

▲印度一名男子在小屋中睡覺,竟遭母獅壓住胸口。(示意圖/取自免費圖庫pexels)



記者吳美依/綜合外電報導

印度古吉拉特邦(Gujarat)發生一起驚魂事件。年輕男子凱萊亞(Vipul Khelaiya)在自家小屋中呼呼大睡到一半,覺得胸口非常悶,似乎被重物壓住了,一睜開眼睛,竟然看見一隻母獅子坐在胸口上,而且正在瞪著他看。

綜合《印度時報》等外媒報導,凱萊亞住在安雷利(Amreli)的賈巴爾村(Jabal village)。他來到小屋裡休息片刻,很快地進入夢鄉,「(我)突然被一聲吼聲吵醒,沉重的重量就這樣壓在我的胸口,我彷彿直直凝視著死神的眼睛」。

凱萊亞看見母獅坐在胸口瞪著他看,卻沒有表現出一絲驚慌,「幸好,我很快就意識到發生了什麼事,本能般地控制理智,集中所有的力量,用力把母獅推下去」。

