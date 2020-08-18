時力黨主席高鈺婷呼聲高　決策委員42搶15「竹苗派」可望增長

▲時代力量18日進行決策委員號次抽籤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日選擇自動退出時代力量，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，預計於三週內完成改選。時代力量18日上午由監選團進行決策委員號次抽籤，共計42人參選。據了解，目前以時代力量立法院黨團總召邱顯智為首的「竹苗派」佔相對多數，前時代力量秘書長高鈺婷也成為新任黨主席的熱門人選。

時代力量決策委員會5日晚間通過決策委員總辭案，決議在決策委員改選完成以前，由邱顯智擔任時代力量對外發言代表，並由邱顯智與秘書處依第二屆時代力量決策委員選舉辦法，組成選舉委員會辦理選舉，任期至2021年2月28日止。

時代力量18日上午進行決策委員參選人號次抽籤，共計有42人參選，將從42名候選人中選出15人擔任決策委員，以及3人為候補名單，再由決策委員互選出黨主席，後續將進行黨員提問及候選人答覆，並於28日公告投票結果，29日選出新任黨主席。

根據抽籤結果，號次1至10號分別為時代力量台中黨部黨職人員呂子奇、時代力量黨代表王奕凱、前時代力量智庫專員褚立陽、YouTuber曾淼泓、遠東科技大學在職進修學員涂恩平、居家長期照護執行長高偉淇、高雄市議員林于凱、屏東縣萬巒鄉萬金社區發展協會監事潘輝煌、時代力量立法院黨團總召邱顯智、新竹市議員林彥甫。

11至20號為時代力量宜蘭黨部主委郭稟翰、日盛國際租賃股份有限公司 業務專員梁廷安、現代物業店長劉文海、國小職員王家祥、沐木品牌整合行銷執行長張光儀、待業人員張榕帟、時代力量秘書長陳志明、工安工程師陳威廉、立委陳椒華台南服務處副主任李冠霖、苗栗縣議員曾玟學。

21至30號依序為萬鑫會計師事務所記帳及查帳人員張睿笙、時代力量媒體創意部主任劉仕傑、教師蔡永強、台南市議員林易瑩、東港輔英醫院神經內科醫師詹智鈞、Products Manager & Founder產品經理兼創辦人林坤益、立委王婉諭法案研究專員彭盛韶、苗栗縣議員宋國鼎、高雄市議員黃捷、律師張衞航。

31至42號則為富士康公寓大廈管理維護公司社區經理余存睿、立委邱顯智國會辦公室法案助理林佳瑋、立委陳椒華、彰化縣議員吳韋達、立委王婉諭、雲林縣議員廖郁賢、時代力量立法院黨團副主任白卿芬、時代力量智庫執行長李兆立、桃園市議員簡智翔、時代力量前副秘書長高鈺婷、律師曾威凱、國立交通大學機械工程學系研究所學員陳毓柔。

▲前時代力量副秘書長高鈺婷。（圖／記者周宸亘攝）



黨內人士評估，以參選決策委員的幾位人選來看，儘管邱顯智已表態不參選黨主席，但以其為首的「竹苗派」勢必可望大幅增長。其中，高鈺婷今年首度代表時代力量參選新竹市立委，便一舉拿下73770票，以28.61%的得票率囊括近3成選票，更大幅超越邱顯智2016年在該選區參選的得票數，拓展時力在新竹市的政治版圖。

在登記參選決策委員的名單中，以邱顯智為首的「竹苗派」包括邱顯智、高鈺婷、林彥甫、曾玟學、曾威凱等人，再加上由邱顯智成功說服參選的王婉諭與陳椒華，若全數當選將將可在決策委員會中過半，屆時高鈺婷如果再獲得「竹苗派」的全數支持，則可望成為新一任的黨主席。

依據時代力量決策委員選舉辦法，12日上午發布選舉辦法及選舉公告；15至17日受理候選人登記；18日上午由監選團抽號次，並於時代力量粉絲專頁直播；18至24日為提問及回答時間，黨員可至時代力量官方網站上對候選人提問，候選人可於該網站對黨員提出之問題進行回應；25至27日將發出投票通知與投票期間；並於28日上午公告投票結果；29日將召開決策委員會，選出新任黨主席。

時代力量黨章明定，黨主席為決策委員會成員互選，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選。目前由於決策委員已經總辭，時代力量正處於無主席狀態，本次改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

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