時力黨團籲二次臨時會處理《港澳條例》修法　邱顯智：支持多開會、多做事

▲時代力量黨團呼籲於二次臨時會處理《港澳條例》修法。（示意圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院會日前通過「紓困3.0」追加預算案，立法院預計在8月下旬召開二次臨時會，力拚8月底前順利三讀，時代力量立法院黨團總召邱顯智13日表示，時力黨團的立場就是支持「多開會、多做事」。此外，有鑑於香港的局勢漸趨惡劣，邱顯智也呼籲能夠在臨時會進行《港澳條例》第18條的修法。

行政院會上月23日通過「紓困3.0」追加預算案，總預算編列2100億元，其中紓困振興約1717億元、疫情防治383億元，並送交立法院審議。民進黨團書記長鍾佳濱日前受訪時表示，民進黨團預計在17日開始進行二次臨時會的議程，在一切順利的狀況下，最快在月底前能夠三讀通過。

時代力量黨團13日上午召開「香港救援刻不容緩，紓困預算嚴格審查」記者會，邱顯智表示，時力黨團的立場就是支持「多開會、多做事」，不懂為何國民黨團反對召開臨時會。

▲時代力量黨團召開「香港救援刻不容緩，紓困預算嚴格審查」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



邱顯智指出，屆時臨時會除了要討論「紓困3.0」外，因應香港局勢漸趨惡劣、情狀越來越危殆，以及美國衛生部長阿札爾訪台期間共機持續擾台，時代力量認為台灣與香港處在存死相依的關係，「加大力道撐香港不只是為了港人，也是為了台灣的安全」。

邱顯智說，時力黨團希望在臨時會討論《港澳條例》第18條的修法，因為現行法條中「必要協助」的規定實在太過空泛，應該要透過具體的程序與步驟，讓尋求政治庇護的港人有可依循的依據與可預測性的標準，即使被拒絕也可以透過救濟管道，這是世界各國在處理政治庇護的標準，希望可以在二次臨時會著手處理。

時代力量立委王婉諭則認為，目前台灣已經進入振興階段，卻衍生出許多振興的亂象，主因在於缺乏各部會間的橫向溝通、整合與細緻規劃，行政院作為主責機關，應該讓經費更有效地運用，而不是放任亂象持續發生。

時代力量立委陳椒華表示，時力黨團在「紓困3.0」會特別重視勞工保障及環京保護，尤其農地違法工廠、有污染裁罰紀錄的高污染工廠絕對不可以進行紓困，至於其他依法提出改善計畫、實施稽查的工廠則應該給予優先獎勵。此外，針對強迫社工人員薪水回捐的社福單位，政府也應該嚴格把關禁止給予補助。

邱顯智強調，錢就是應該要花在刀口上，政府應該調查出真正需要補助的人，並給予真正的政策補貼，時力黨團將在二次臨時會嚴格審查「紓困3.0」，並提出黨團的預算案，要求相關部會做出相應說明。

其他人也看了這些新聞...



►「疫情還沒開始」 柯文哲：就算有疫苗也競爭不過歐美

►快訊／「美方考慮給台灣疫苗」 賴清德、陳建仁與阿札爾閉門午宴

►影／「台灣面對威脅已是家常便飯」 吳釗燮：捐5100萬片口罩不求回報

相關熱門新聞...

►影／「口罩國家隊」2軍人涉偷6000口罩…遭羈押禁見！最重可處無期徒刑

►快訊／俄羅斯搶全球第一！首註冊新冠肺炎疫苗 總統普丁女兒已接種

►影／偽出國還有！長榮、華航、星宇都有飛 8月「這3天再飛4班」

►振興一下我們的美麗