高鈺婷接時力黨主席呼聲高　邱顯智：有意願我當然支持

▲前時代力量副秘書長高鈺婷成為新任黨主席熱門人選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日選擇自動退出時代力量，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，預計於三週內完成改選，前時代力量副秘書長高鈺婷也成為為新任黨主席的熱門人選。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智19日受訪時表示，如果高鈺婷有意願參選黨主席，「我一定會支持她」。

時代力量18日上午進行決策委員參選人號次抽籤，共計有42人參選，將從42名候選人中選出15人擔任決策委員，以及3人為候補名單，再由決策委員互選出黨主席，將於28日公告投票結果，並在29日選出新任黨主席。據了解，目前以時代力量立法院黨團總召邱顯智為首的「竹苗派」佔相對多數，高鈺婷也成為新任黨主席的熱門人選。

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，邱顯智19日上午受訪時表示，「如果她有意願，我一定會支持她」，但前提是高鈺婷必須先選上決策委員，之後才能競選黨主席。邱顯智認為，高鈺婷是非常優秀且適合的黨主席人選，而在時代力量面對如此艱困的時刻，依然有這麼多黨公職願意出來參選決策委員，也令他感到非常感動。

邱顯智指出，高鈺婷是曾在工研院任職超過10年的工程師，對於衛星、太空等產業都非常了解，同時也是一位擁有兩個孩子的職業婦女，可以體會年輕世代面對買房、照顧小孩與父母的困境和壓力，他認為高鈺婷不管是在學經歷，或是今年立委選戰的表現都非常好，「如果選上決策委員，願意承擔大任，我當然會支持」。

邱顯智說，高鈺婷曾擔任時代力量副秘書長，對黨務應該相對了解，在擔任副秘書長期間，主要負責中央黨部與立法院黨團的議題統合、協調等，對時代力量提出的法案與關注議題應該也是非常清楚。

不過邱顯智也強調，到目前為止，高鈺婷仍沒有與他談論過參選黨主席這件事情，因為現在還言之過早，能不能選上決策委員都還是個問號。

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