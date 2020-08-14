時力決策委員改選15日起登記　邱顯智成功說服王婉諭參選

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日選擇自動退出時代力量，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，並將於三週內完成改選，再由新任決策委員互選出新任黨主席，時代力量立法院黨團總召邱顯智日前受訪時提到，將鼓勵黨籍立委王婉諭、陳椒華參與選舉。對此，王婉諭14日表示，她決定參加決策委員的改選，近日內將提出參選政見。

時代力量決策委員會於5日晚間通過決策委員總辭案，邱顯智7日受訪時表示，自己將參與決策委員選舉，但不會再參選黨主席。邱顯智也提到，他將鼓勵王婉諭、陳椒華投入決策委員改選，集體至決策委員會負起責任，主席則希望有其他人選能夠出任，否則自己會忙不過來。

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



王婉諭、邱顯智14日上午於立法院召開「承接悲傷，迎向陽光；專責、專業、有溫度的服務：《犯罪被害人權益保障法》修法提案」記者會，王婉諭會後受訪時表示，她決定參加決策委員的改選，近日內將提出參選政見。

王婉諭說，她認同邱顯智的說法，認為時代力量應該做好全面整合的工作，將有助於未來政黨的推進跟與進展，時代力量過去在組織化的確有不夠完整的地方，希望能透過立委參與決策委員會，促進整個全黨的發展與共識。

邱顯智則表示，他的參選政見包括建立財務的完善制度，以及強化紀律委員會與黨章的規範密度，他主張紀律委員會應該該要有主委，才能對外做出清楚的說明。

時代力量黨章明定，黨主席為決策委員會成員互選，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選。目前由於決策委員已經總辭，時代力量正處於無主席狀態，本次改選後的決策委員任期將至明年2月28日止。

根據時代力量決策委員選舉辦法，12日上午發布選舉辦法及選舉公告；15至17日受理候選人登記；18日上午由監選團抽號次，並於時代力量粉絲專頁直播；18至24日為提問及回答時間，黨員可至時代力量官方網站上對候選人提問，候選人可於該網站對黨員提出之問題進行回應；25至27日將發出投票通知與投票期間；並於28日上午公告投票結果；29日將召開決策委員會，選出新任黨主席。

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