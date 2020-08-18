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雲端最前線／藍營南台灣士氣重創 江啟臣恐遭逼宮？

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長補選結果出爐，民進黨陳其邁以67萬1804票勝選，國民黨在歷經總統、罷韓、補選三役落敗後，南台灣基層士氣也大受打擊，黨內憂衝擊2022年雲林、彰化選情。對於傳出李眉蓁得票率未超過3成，國民黨主席江啟臣恐被逼宮，議員王鴻薇表示逼宮是假議題，看不到2022高雄候選人在哪才是真問題。《雲端最前線》18日邀請立法委員陳玉珍、立法委員鍾佳濱、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼高雄市長補選，江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝）

▲江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝）

時力前主席徐永明捲入SOGO收賄案後退黨，時力決策委員5日總辭並將改選。邱顯智雖登記參選決策委員但表明不選黨主席，時力黨內人士分析，若前副秘書長高鈺婷選上決策委員，有可能被推舉為下任黨主席；25日起進行3天網路投票，28日公告投票結果，29日召開決策會議，選出新任黨主席。

台灣駐索馬利蘭（Republic of Somaliland）代表處，在當地時間17日早上正式揭牌開始運作，揭牌典禮由我國羅震華代表與索國穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)外長共同主持，並在代表處升起了台灣與索馬利蘭的國旗，也在典禮上簽署相關的合作協議。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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