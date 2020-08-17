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時力決策委員登記17日截止　高鈺婷接黨主席呼聲高

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▲▼時代力量區域立委第一波提名記者會 陳雨凡 高鈺婷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量前副秘書長高鈺婷登記參選決策委員。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者郭建伸、王揚宇台北17日電

時力前主席徐永明捲入SOGO收賄案後退黨，時力決策委員5日總辭並將改選。邱顯智雖登記參選決策委員但表明不選黨主席，時力黨內人士分析，若前副秘書長高鈺婷選上決策委員，有可能被推舉為下任黨主席。

依據時代力量選舉委員會規劃，受理黨員登記參選從15日到17日23時59分為止，明天將由監選團抽號次；25日起進行3天網路投票，28日公告投票結果，29日召開決策會議，選出新任黨主席。

目前表態登記參選者眾，包含立委邱顯智、立委王婉諭、立委陳椒華、前副秘書長高鈺婷、前秘書長陳志明、新竹市議員林彥甫、時力智庫執行長李兆立、時力智庫副執行長彭盛韶、雲林縣議員廖郁賢、律師張衞航、律師曾威凱和黨員王奕凱等人。

時力黨內人士分析，邱顯智任立法院黨團總召，在黨內擁有高聲量與支持度，是黨主席的熱門人選，但他早已表明不參選黨主席；黨內人士指出，倘若高鈺婷最終當選決策委員且又有意競選黨主席，而她又是邱顯智服務處主任，以邱顯智為首的團隊和友好盟友，勢必將支持高鈺婷。

黨內人士指出，高鈺婷之所以擁有高呼聲，除了是因為形象清新、學經歷及黨內人緣佳，更重要的，就是她在今年「三腳督」的新竹市立委選舉中，初試啼聲就囊括近3成選票，拉近與藍綠陣營間的差距，為時力拓展版圖，立下戰功。

高鈺婷今天偕邱顯智、林彥甫直播。邱顯智表示，決策委員會應該要常召開，但上屆決策委員較常於線上討論，容易徒具形式，呼籲未來決策委員應當面討論，即便過程激烈，但也是台灣民主珍貴的地方。

高鈺婷在直播時說，決策委員應該在會前就先討論，實際決策會時是決議，而不是每次開會的議題都懸而未決。她強調，這次決策委員屬於改選，只有半年任期，而時力也處在艱難卻關鍵的時刻。

時代力量黨章明定，決策委員會成員15人、候補3人，由黨員選舉產生，而黨主席為決策委員會成員互選。

時力黨章也明定，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選，因此，改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

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