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怕到了！顧川普面前「形象」　YY直播旗下BIGO急遷新加坡

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▲▼BIGO LIVE。（圖／路透）

▲BIGO LIVE計劃從香港遷至新加坡。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

中國直播平台「YY直播」旗下公司BIGO Technology是字節跳動（TikTok）的競爭對手。BIGO目前為擺脫香港國安法的限制和保障海外市場，計劃將服務器從香港轉移到新加坡，並強調自身獨立性，就怕跟對手TikTok一樣被川普封殺。

BIGO LIVE是歡聚時代（YY直播母公司）成立的獨立公司，也是為了海外市場而專門設計的應用程式，而美國是BIGO最有前途的市場之一。但因美國緊盯著對中資企業的安全審查，再加上中印爆發邊境衝突，印度已對BIGO發出禁令，使BIGO急於維護在川普面前的「形象」。

據《路透社》報導，BIGO和類似的應用程式Likee尚未遭到美國當局點名，但負責政府關係事務的BIGO副總裁Mike Ong在新加坡總部表示，「不幸的是，有時我們不能控制其他人的想法。」

Ong表示，Bigo運作「完全獨立」於母公司歡聚集團(JOYY)( YY.O )。

BIGO LIVE於2016年3月推出後，上線僅10個月，全球會員用戶下載數突破6,000萬，超越FACEBOOK和SNAPCHAT成長幅度，進駐臺港澳，歐、美、中東與韓國等市場。

母公司歡聚集團是一家美國上市中資科技企業，騰訊（WeChat母公司）為最大股東，去年收購Bigo，依照收購價，Bigo的估值大約為21億美元。

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