川普空軍一號降落險撞無人機！同行記者回憶「靠非常近」　擅闖空軍基地禁區

▲美國總統川普的空軍一號座機被無人機接近，存在飛安問題。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據機上同行的數名人士指出，美國總統川普於美東時間周日（16日）晚間搭乘空軍一號，在華盛頓特區附近的空軍基地降落時，一架無人機突然出現在機側，差點撞上總統座機。目前相關單位已展開調查，但每年數以百千計有關無人機的事件發生，均指出同一個問題 ─ 調查非常困難。

彭博社（Bloomberg）引述在場人士指出，當時型號為波音757的空軍一號，即將在馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）降落，就在傍晚5點54分觸地前數分鐘，一架黃黑相間、結構呈十字型的無人機突然出現在機身右側。

法新社記者史密斯（Sebastian Smith）當時也在機上，降落後他發布推文表示，空軍一號飛越一個小型物體，該物體非常靠近總統座機，看起來就像是一架無人機。

白宮軍事辦公室及美軍第89空運聯隊周一（17日）發布聲明，軍方已知悉相關報告，目前正在檢視該起事件；川普本人則未有置評。然而近年無人機的使用型態及發展速度相當快，相關配套及預防措施都還來不及跟上，調查的困難程度可謂惡名昭彰，該起事件還只是美國累積在案數千件中的一件。

▲川普安全在馬里蘭州的空軍基地降落。（示意圖，非本次事件／達志影像／美聯社）

多數民用無人機重量極輕，儘管擊毀一架噴射客機的機會極小，但美國政府研究顯示，其所造成的損壞會大於同體型的鳥類，可能撞碎座艙擋風玻璃，或是造成引擎故障。

無人機的存在於一定程度上影響國安、飛安等各方面，美國聯邦航空總署（FAA）每年都會收到成千上萬的相關報告，包括無人機飛得太靠近其他飛機，或是侵入禁制區的空域。

國家運輸安全委員會（NTSB）數據顯示，無人機實際撞上飛機的事件其實不在少數，但沒有一起真的造成人員受傷或飛機墜毀。2017年9月21日，陸軍一架直升機在紐約市附近，遭業餘愛好者操控違法飛行的無人機撞上，造成直升機受損，所幸最終安全降落。

去年12月4日，「ABC」旗下洛杉磯當地電視台「KABC-TV」，一架直升機在飛越洛城上空時遭到不明物體撞擊，國家運輸安全委員會報告於今年7月得出結論，該不明物體正是一架無人機。