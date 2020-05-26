錦戶亮、赤西仁上「BIGO LIVE」開直播處女秀！想被男神「喊妳的名」必衝這一波

▲日本男神赤西仁、錦戶亮近日傳出將開直播的消息！（圖／公關公司提供，下同）

生活中心／綜合報導

久違台灣的日本男神赤西仁、錦戶亮，即將在BIGO LIVE上獻出首次直播秀！在全球擁有超過2億活躍用戶的新加坡直播社交平台BIGO LIVE，邀請到日本兩大男神錦戶亮及赤西仁在5/29（五）下午1點進行直播首秀！粉絲們只要在5/26 (二) 午夜前至BIGO LIVE APP中的貼吧區投稿創意提案，不僅有機會被男神在直播秀中被偶像親自點名，還能讓創意構想直接成為兩人共同經營的「No Good TV」頻道的下一個影片主題！

哈日族想一窺男神風采，新加坡直播社交平台BIGO LIVE將請到錦戶亮及赤西仁在BIGO LIVE APP上首次舉辦前所未有的聯合直播！同步也召集全球粉絲在5/26 (二) 午夜12點前至BIGO LIVE APP中的貼吧內發文留下創意提案，寫下希望錦戶亮和赤西仁未來可以在YouTube頻道「No Good TV」中拍攝的內容或點子，兩大男神將親自在5/29 (五) 下午一點的BIGO LIVE直播首秀中挑選方案，雀屏中選的構想將直接成為YouTube影片題材！滿腦子搞怪有趣的提案想被偶像關注嗎？立馬下載 BIGO LIVE，立刻參與投稿，日本男神喊妳的名，僅此一波！

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為了成為全球粉絲與偶像零距離互動的最佳體驗平台，BIGO LIVE未來將會不定期邀請各界名人、偶像網紅擔任直播秀主持人，敬請期待。

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赤西仁 BIGO Live ID 帳號：jinakanishi

錦戶亮BIGO Live ID帳號：ryonishikido

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4. 留下創意方案，將有機會由錦戶亮及赤西仁親自在BIGO LIVE直播中唸出！