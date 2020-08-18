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誰是幸運兒？　川普：我將赦免一位「非常非常重要」的人

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普17日表示，他準備在18日赦免一位「非常非常重要」的人；儘管沒有指明是誰，但他排除了前國家安全顧問佛林與情報間諜史諾登。

川普（Donald Trump）17日在空軍一號上向媒體表示，他準備在18日赦免一位「非常非常重要」的人，但拒絕提供其他細節，只表明不會是國家安全顧問佛林（Michael Flynn）與情報間諜史諾登（Edward Snowden）。

▲▼ 川普競選顧問史東（Roger Stone）25日凌晨在佛州住處遭逮，涉通俄門七項罪名。（圖／路透）

▲川普競選顧問史東（Roger Stone）。（圖／路透）

這並非川普第一次動用總統職權替「親信」減刑，今年7月他才頒布特赦令，替競選顧問史東（Roger Stone）減刑；史東2019年11月被判有罪，罪名包括欺騙國會、干擾證人，以及阻礙眾議院調查川普2016年總統大選是否曾與俄羅斯串通等；今年2月因妨礙國會調查罪名，遭判刑40個月。

▲▼史諾登（Edward Snowden）。（圖／路透社）

▲情報間諜史諾登（Edward Snowden）。（圖／路透）

史諾登2013年出書揭露美國國家安全局（NSA）秘密監控全球網路的「稜鏡計畫」（Prism）引發全球關注，同時遭到美國、英國政府通緝，最終流亡到俄羅斯尋求庇護。川普當時曾說「史諾登應該是要遭到處死的叛國賊」，如今疑為自己的連任之路，在16日改口表示，「我正在考慮特赦史諾登。」

佛林涉嫌在「通俄門」一案對聯邦調查局（FBI）作偽證，2017年正式遭到起訴，也在庭上認罪，他也是第一個因為通俄門案辭職下台的川普團隊官員，也是第4名被特別檢察官穆勒（Robert Mueller）起訴的調查對象。

►幾年前喊絕對死刑！川普改口「考慮特赦史諾登」鋪連任路　放過揭美監控全球間諜
►白宮：川普將下特赦令！　對「通俄門」顧問史東減刑
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