對抗升溫！印度禁用59款中國App「維護國安」　包括TikTok和微信

▲TikTok的下載和安裝量曾多次登上多國當地App Store或Google Play總榜的首位。(示意圖/路透)

記者蔡儀潔/綜合報導

中印邊境的緊張局勢蔓延,印度電子資訊技術部(MeitY)以損害印度主權完整及國家安全為由,29日宣佈禁止使用59款中國大陸App,包括抖音海外版TikTok、通訊軟體微信(WeChat)、阿里巴巴旗下的UC瀏覽器等。

綜合外電報導,印度當局聲明稱,有關App存在安全問題,「危害印度主權與完整、國防、國家安全與公共安全」,同時收到多方投訴,其中一些App在Android和iOS系統上存在數據濫用情況,且以未經授權的方式竊取用戶數據,秘密傳送到印度境外的伺服器。

早前一款名為「刪除中國手機應用程式」(Remove China Apps)的應用程式於印度爆紅,自5月17日推出近兩周以來,下載量已經突破100萬,成為印度區Google Play的熱門應用程式。不過,Google後來以違反規定為由,將之從當地Google Play商店下架。

▲中印邊境衝突 。(圖/達志影像/美聯社)

自中印兩國在邊境發生流血衝突後,印度掀起抵制中國貨浪潮。目前,中印邊境局勢仍然十分緊張,兩國加緊部署兵力至前沿,繼6月6日和6月22日的2次會談後,雙方將於6月30日舉行第三次軍長級會談。

59款被禁的App名單如下:

1.TikTok 2.Shareit 3.Kwai 4.UC Browser5.Baidu map 6.Shein 7.Clash of Kings 8.DU battery saver 9.Helo 10.Likee 11.YouCam makeup 12.Mi Community 13.CM Browers 14.Virus Cleaner 15.APUS Browser 16.ROMWE 17.Club Factory 18.Newsdog 19.Beutry Plus 20.WeChat 21.UC News 22.QQ Mail 23.Weibo 24.Xender 25.QQ Music 26.QQ Newsfeed 27.Bigo Live 28.SelfieCity 29.Mail Master 30.Parallel Space 31.Mi Video Call-Xiaomi 32.WeSync 33.ES File Explorer 34.Viva Video-QU Video Inc 35.Meitu 36.Vigo Video 37.New Video Status 38.DU Recorder 39.Vault-Hide 40.Cache Cleaner DU App studio 41.DU Cleaner 42.DU Browser 43.Hago Play With New Friends 44.Cam Scanner 45.Clean Master – Cheetah Mobile 46.Wonder Camera 47.Photo Wonder 48.QQ Player 49.We Meet 50.Sweet Selfie 51.Baidu Translate 52.Vmate 53.QQ International 54.QQ Security Center 55.QQ Launcher 56.U Video 57.V fly Status Video 58.Mobile Legends 59.DU Privacy.