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驚！川普搭乘空軍一號差點被無人機擊中...降落前出現在機身右方

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▲川普搭飛機。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普搭乘空軍一號驚傳差點被小型無人機撞上。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國總統川普16日搭乘空軍一號在準備降落時，差一點被一架無人機撞上。當時無人機在飛機右側，有數名機上工作人員都看到這情況。

綜合外媒報導，當時飛機於下午5時54分降落在華盛頓附近機場之前，有多數員工都看見一架「小型十字黃色無人機」飛行在飛機右側，該架小型十字無人機為為黃色、黑色塗裝。

美國特勤局目前並未為做出任何回應，不過負責協調北美空中安全問題的北美航空航天防禦司令部，把問題轉交給了特勤局；聯邦航空管理局則是把有關此事的問題轉交給了空軍。

據研究指出，大多數的民用無人機重量都不重，無法直接撞毀噴氣客機。不過據美國政府研究表示，無人機雖不會直接撞毀客機，但可能會破壞駕駛艙擋風玻璃或損壞發動機，比起鳥類所造成的傷害更大。

▲川普搭飛機。（圖／達志影像／美聯社）

▲機上數名人員都看見該架無人機。

美國聯邦航空總署（FAA）每年收到數千份報告，指無人機離其他飛機太近或在禁區飛行，而大多數的投訴報告都來自飛行員。根據現行的聯邦法規，無人駕駛飛機必須在操作員視線範圍內飛行，並且不得高出地面400英尺（122米）以上，且無特殊豁免。

根據美國國家運輸安全委員會的數據顯示，在少數情況下，無人機確實有撞擊過飛機，但沒有一例是導致嚴重的墜機或人身傷害。

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