前第一夫人四度發表演說！全代會力挺拜登　蜜雪兒：他相信科學也說實話

▲蜜雪兒歐巴馬在民主黨全代會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外媒報導

美國民主黨從17日開始，連續四天在晚間9時舉行「線上」全國代表大會。首日就以「我們人民」（We the People）為題，除了邀請前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、佛州參議員桑德斯、紐約州長古莫發表演說外，就連佛洛伊德（George Floyd）的弟弟費洛尼斯也會上場致詞。

據CNN報導，前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）第四次在民主黨全代會上發表演說，她在預錄的影片中表示，在丈夫歐巴馬（Barack Obama）擔任總統期間，拜登是一位了不起的副總統，「他知道如何挽救經濟、擊退疫情並領導國家，他會聆聽，他會說實話並相信科學。」

▲佛洛伊德弟弟費洛尼斯（Philonise，右）與羅德尼（Rodney，左）。（圖／達志影像／美聯社）



今年5月非裔男子佛洛伊德遭警察壓脖身亡，後續引發一連串全國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威抗議，而他的弟弟費洛尼斯（Philonise Floyd）在演說中表示，「哥哥有一種樂於助人的精神，而這種精神開始出現在全球各地的街道，人們不分種族、年齡、性別，以愛與團結的名義進行和平抗爭。」

在初選中輸給拜登的佛州參議員桑德斯（Bernie Sanders）也在演講中指出，2020年大選是「這個國家現代史上最重要的一次」，呼籲民主黨人必須團結在一起，尤其美國的民主、經濟都危在旦夕，「必須選擇拜登與賀錦麗（Kamala Harris）成為新任的總統與副總統，朋友們，因為失敗的代價太大了，大到難以想像。」

▲紐約州長古莫在民主黨「線上」全代會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）



紐約州長古莫（Andrew Cuomo）則在演說中痛批，美國未能控制住新冠疫情，都是因為政府和社會腐敗所造成；他將新冠肺炎比喻為一種症狀，「病毒會在身體虛弱時發動攻擊，並出現症狀，只有強大的身體才能戰勝。」古莫認為，川普執政期間讓美國的分歧加深，一切都變得更糟。

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