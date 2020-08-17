2020麥寮拱範宮「媽祖盃」青棒菁英邀請賽　17日開打

▲2020麥寮拱範宮媽祖盃青棒菁英邀請賽，預賽為12 隊分為 4 組，進行分組單循環賽，每組取兩隊晉級複賽；複賽則以8 隊進行單淘汰賽，預計8月21日決賽產生冠軍。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020麥寮拱範宮媽祖盃青棒菁英邀請賽17日開打，邀請全國青棒菁英球隊秀峰高中、鶯歌工商、麥寮高中等前來雲林麥寮共同以球技切磋交流，以提升雲林縣棒球運動水準，展開為期5天比賽，爭取媽祖冠軍獎盃。

麥寮高中校長林正雄表示，麥寮高中棒球隊近年在地方人士熱情支持下，成績愈來愈好，是全國高中甲組聯賽16強常客，透過媽祖盃比賽讓球員獲得更好上場經驗，也學習其他球隊強項，帶動運動風氣。

拱範宮主委張克中指出，媽祖盃青棒賽已進入第8屆，每年都為雲林縣帶來熱血野球盛事，本屆仍有來自全國各地青棒勁旅參賽，盼青年朋友在場上以球會友之際，也可以品嚐麥寮特色美食，欣賞麥寮美景。

媽祖盃棒球賽共分Ａ組壽山高中、彰化藝中、鶯歌工商；Ｂ組北科附工、三民高中、秀峰高中；Ｃ組南港高工、麥寮高中紅、普門中學；Ｄ組陸興中學、麥寮高中白、白河商工等共12支隊伍，本屆賽制，預賽為12 隊分為 4 組，進行分組單循環賽，每組取兩隊晉級複賽；複賽則以8 隊進行單淘汰賽，預計8月21日決賽產生冠軍。

▲2020麥寮拱範宮媽祖盃青棒菁英邀請賽，預賽為12 隊分為 4 組，進行分組單循環賽，每組取兩隊晉級複賽；複賽則以8 隊進行單淘汰賽，預計8月21日決賽產生冠軍。（圖／記者蔡佩旻攝）



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