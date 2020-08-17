雲林25歲志願役欠40萬想不開　家中燒炭後悔開窗...摔倒燙傷獲救

▲雲林縣一名於嘉義縣當兵的吳姓志願役軍人，因積欠債務燒炭，其父親發現送至台大醫院雲林分院救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名於嘉義縣當兵的吳姓志願役步兵，上週休假返回斗六家中，因積欠債務於自家房間內燒炭，在危險之際即時反悔，起身打開窗戶通氣，但因已吸入過多一氧化碳，跌倒碰撞到炭盆造成肩和臀部不慎燙傷，之後父親發現趕緊送至台大醫院雲林分院救治，目前已恢復意識。

該名吳姓上兵25歲於2017年入伍，現服役於嘉義縣陸軍步兵旅部，12日休假返家疑因一時情緒低落想不開，衝動燒炭意圖自殺，其案發後向家人解釋，因向友人借40萬元，無力償還才想自我了斷；在燒炭過程中途感到後悔，想打開窗戶讓煙霧消散，但已吸入過度一氧化碳導致昏迷，倒下時，背部撞到燃燒木炭造成燒燙傷。

吳姓上兵幾日來於醫院治療傷口，身、心理情況穩定病情好轉，醫院心理師為其開導，軍方亦派員至醫院為其作心理輔導。

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