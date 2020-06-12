台灣青少棒為何能屠殺他國？　內行人曝關鍵真相：體型

▲台東縣奪謝國城盃冠軍，獲亞太區中華代表權 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

台灣棒球在國際上屢屢有著優秀的表現，尤其是青少棒更是常為國爭光。有網友因此好奇詢門，為什麼台灣的青少棒可以打贏其他國家，創下好成績，但到了職棒，表現卻不盡理想。貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出關鍵真相。

該名網友近日在觀看「小馬聯盟世界青少棒錦標賽」，聽說大家都很怕台灣的青少棒，在一場與波多黎各的比賽中，台灣以7:0的攻勢遙遙領先。原PO不經感嘆，在PTT發文提問，「為什麼台灣的青少棒能屠殺其他國？怎麼台灣小的超強，但職棒卻變1A呢，發生什麼事了？」

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▲網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

貼文貼出後，引起許多網友留言回應，「強的高中後就去日美職」、「長大就叫你念書，打什麼棒球」、「小朋友快樂就好啊」、「這年紀人家當休閒，我們當為國爭光」、「人家打開心的」、「小時了了」。

不過也有內行人點破背後關鍵因素，「強的變職業後就一直被操，沒幾年就爆了」、「土法練鋼，我們的訓練方式確實比較不人性，但是在基礎上有實效，再往上走專業路線，科學分析後，那個基礎就被效率壓過去了」、「長大後體型差距就出來了」、「小時候身體差距沒這麼大，苦練可以彌補天份和人口差距，長大了人口差距和身體條件就有差了」。