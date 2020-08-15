包牌挑戰31億威力彩中1萬2千元　彩券行購物資送育幼院分享愛

記者蔡佩旻／雲林報導

威力彩上個月27日連槓47期開出31億頭獎，開獎前引起彩迷瘋狂；雲林縣虎尾鎮一家彩券行號當時由業者號召民眾集資到272股350元的包牌投注，開獎後總計中彩1萬多元，15日彩券行業者在投資者支持下將彩金購買物資送至信義育幼院溫暖育幼院的孩子。

▲雲林縣虎尾鎮一家彩券行號召民眾集資包牌投注，開獎後總計中獎一萬多元用來購買物資送至信義育幼院，由院長王僕旺代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣虎尾鎮玖億彩券行4月在臉書上號召彩迷共同集資，以一股350元的小額方案，號召272股總金額9多萬元，嘗試以包牌方式投注希望拉下32億彩金。陳姓業者表示，自己平常就有在試算，號召到的投資人都是彩迷，其實是常態性的不斷嘗試而下去投注，也不算是投機，參與者大多也是以沒中就是公益的心態，但這次則是中的也送來作公益。

彩券行業者陳建方指出，這組集資9萬5千200元的包牌投注最後開出數十張大小獎，得獎總金額約1萬6千多元，有的人選擇領回得彩金額，扣除後剩下約1萬2千元，在剩餘所有得獎人一致認同下討論後的結果，由彩券行代表，將彩金全數購買一般孩子喜歡吃的零食或點心，送至雲林信義育幼院，給育幼院的孩子們分享。

信義育幼院由院長王僕旺代表受贈並回贈感謝狀，信義育幼院院長王僕旺表示，首次有透過彩券集資的善心朋友共同來捐贈物資作公益，非常感謝玖億彩券行的陳老闆，更自己另外包了紅包要給孩子們加菜，也謝謝各位的愛心。王僕旺說，希望社會上有中獎的民眾，也可以多多來幫助弱勢的機構。

▲彩券行在剩餘所有得獎人一致認同下討論後的結果，將彩金全數購買一般孩子喜歡吃的零食或點心，送至雲林信義育幼院，給育幼院的孩子們分享。（圖／記者蔡佩旻攝）

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