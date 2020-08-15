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快訊／雲林縣土庫工廠火警　男子燒燙傷送醫救治

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮一家工廠鐵皮廠房發生大火，雲林縣消防局11點34分獲報指出是一鐵皮屋建築火警，初報無人員受困，雲林縣消防局派出土庫、虎尾、大埤、崙背、斗南、北港等分隊及二大隊前往搶救，約12點10分傳出一名男子受全身9％二度燒燙傷送醫救治，警消持續搜索及搶救中。

▲雲林縣土庫鎮傳出工廠火警，一名員工燒傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣土庫鎮傳出工廠火警，一名員工燒傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今（15）日中午11點34分土庫鎮興新里一處工廠發生大火，警消初步獲報無人員受困，但不敢大意，派遣土庫、虎尾、大埤、崙背、斗南、北港等分隊及二大隊，計出勤救災(護)車輛11車，人員29人，由大隊長沈俊興帶隊前往搶救。

▲雲林縣土庫鎮傳出工廠火警，一名員工燒傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣土庫鎮傳出工廠火警，一名員工燒傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

12點10分傳出一名男員工全身9%（頸部及手部）燒燙傷，由救護車送往台大醫院雲林分院救治，據了解該名員工為初期因試圖滅火而受傷；此工廠為印刷製造食品塑膠袋塑膠包裝、塑膠膜之工廠，現場持續由警消人員搜索及搶救中，起火原因尚待調查。

▲雲林縣土庫鎮傳出工廠火警，一名員工燒傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣土庫鎮傳出工廠火警，一名員工燒傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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