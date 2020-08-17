何志偉兌現「假三倍券」祭品文！虎尾分局發200份雞排 　求饒「不要再電我了」

▲立法委員何志偉兌現諾言，17日於雲林縣虎尾警分局發2百份雞排。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央政府推行振興三倍券後，坊間流言云云及傳聞有假的，為此立法委員何志偉7月22日在臉書公開貼文「暑假警方有查獲假的三倍券，公開發放1000份雞排」。8月13日雲林虎尾分局破獲首件偽造三倍券集團，立委何志偉今日南下雲林兌現「雲林警方查獲3.7億偽造振興券，致贈2百份雞排」。

今（16）日立法委員何志偉履行承諾，上午11點準時於雲林縣警察局虎尾警分局發放雞排，而虎尾警分局對於社會大眾及立法委員何志偉給予警察機關正向支持與鼓勵的行為，表示非常感謝之外，亦將今日支持警察機關者送來的雞排，轉贈一半給虎尾轄區育幼院院生，將愛擴及。

受訪前立法委員何志偉先雙手時笑說，今年中元普渡的時候一定會好好普渡「雞」的，牠們真很無辜。立法委員何志偉受訪表示，一直對台灣治安非常有信心，台灣是國際上一至認為高安全性的國家，不管在防疫或是治安；回歸政策的本質到振興券本身就是要振興經濟，做這些偽券在七月普渡的時候一定會被普掉，

記者詢問立法委員何志偉當初為何篤定不會有偽印振興券的情事，何志偉笑著向記者求饒「不要在電我了」何表示，其實是覺得偽造有價證券行其事10年以下有期徒刑，應該不會有人犯這種得不償失的案件，殊不知竟還是有人富貴險中求，但也多虧虎尾警察抽絲剝繭效率辦案，相信絕對抓得到，讓3.7億的偽造振興券及時攔截未流入市面。

▲立法委員何志偉兌現諾言，17日於雲林縣虎尾警分局發2百份雞排。（圖／記者蔡佩旻攝）

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