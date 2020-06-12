「接棒未來」不停歇！魏應充捐逾800萬助彰化少棒埋下希望種籽

▲頂新和德基金會「接棒未來」公益腳步不停歇！繼5月份走訪台中12校後，6月再巡迴彰化9校，以實際行動幫助基層少棒隊。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／彰化報導

「手臂還沒伸直對不對？你打到球之後，還有空間可以把球壓得更強勁！」這一頭有林驛騰講解打擊要領；「腳抬起來，這裡（核心）是穩定的。」另一頭則是歐耀宗在指導投球動作，兩位味全龍球員來到少棒名校東山國小，不但化身一日教練，也為「接棒未來」擔任公益大使，捐助球衣球具。



▲▼味全龍球員林驛騰(上)與歐耀宗(下)親自指導東山國小球員。（圖／記者吳杰澄攝）





味全龍球員歐耀宗表示，與頂新和德攜手合作關懷基層棒球別具意義，不僅捐助物資，也一起深入校園關懷小球員們，「希望有更多企業來幫忙這些小朋友，因為有些山區的小朋友，或者是比較偏鄉的小朋友，他們的資源確實是不夠的」；而味全龍球員林驛騰則認為，「教他們一些東西，我相信他們看到我們，也會覺得『我要認真練習，以後要像大哥哥一樣』，就是未來也要打職棒。」



▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡(左三)代表捐贈球衣。（圖／記者吳杰澄攝）

頂新和德基金會「接棒未來」公益腳步不曾停歇，繼5月份走訪台中12校後，6月將再巡迴彰化各校，以實際行動幫助基層少棒隊，而這一切都起源於基金會創辦人彰化之子魏應充4年前的一個念頭。



▲魏應充於2016年開始推動「接棒未來」棒球公益計畫。（圖／ETtoday資料照）

頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋指出，「當時魏應充先生觀察到在台灣的基層棒球，這20年來銳減了將近有一半了，他擔心這會影響到台灣棒球人才的流失跟斷層，因此在2016年魏應充先生就開始推動，接棒未來的棒球公益計畫，捐助球衣球具裝備，開設基礎的棒球教育訓練課程和講座等，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯。」





▲▼頂新和德「接棒未來」深入校園關懷小球員。（圖／記者吳杰澄攝）





「接棒未來」公益計畫認養了彰化9所基層棒球隊，包括：南郭國小、忠孝國小、和東國小、培英國小、線西國小、東山國小、永興國小、育民國小及萬興國小，4年來已累計捐助超過800萬元給500位小球員，而且除了有形的相關物資，還有更多是無形的關懷與付出，東山國小校長李世勳對此表達感激之意，「魏董事長在幫我們的過程裡面，不只看到球技，也有看到課業，比較是全能的觀瞻，所以我們小朋友的課業，可以說我們體育班的平均成績是不會輸給普通班的。」



▲「接棒未來」公益計畫4年來已累計捐助超過800萬元。（圖／記者吳杰澄攝）

出席捐贈儀式的彰化縣教育局體健科科長施力中則表示，頂新和德文教基金會不僅捐贈球具，也常常深入校園關懷小球員們，對於彰化縣的棒球發展，可說是非常具有支持性。彰化縣運動休閒協會理事長白素英也鼓勵小球員，「接棒未來就是從我們彰化開始，最重要的是我們的魏董事長，許給他們未來的一個夢，我們的未來不是夢，會實現的！」



▲在縣府、學校與企業的努力下，彰化基層棒球正發光發熱。（圖／記者吳杰澄攝）

全新的球具設備加上暖心的陪伴與教學，讓更多有興趣的孩子也能夠加入棒球隊，埋下希望的種籽，而在縣府、學校與企業的努力下，彰化基層棒球正發光發熱，已然是球界明日之星的搖籃。