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魏應充3年投入850萬！頂新和德「接棒未來」助台中基層棒球扎根

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▲頂新和德「接棒未來」台中巡迴捐贈活動邁入第3年，請來味全龍球員劉基鴻等人擔任公益大使走訪各校。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／台中報導

「你傳、我接！」頂著午後豔陽勤練基本功，力行國小少棒隊小球員即使揮汗如雨，仍樂在其中，因為味全龍狀元劉基鴻難得來親自指導，當然得把握機會多學幾招。

▲▼魏應充3年投入850萬！「接棒未來」助台中基層棒球扎根。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼味全龍狀元劉基鴻親自傳授球技。（圖／記者吳杰澄攝）

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趁著二軍比賽休假之餘，味全龍教練蘇柏豪和球員劉基鴻、陳冠偉等人，不但化身一日教練與小朋友互動交流，更受邀擔任公益大使，代表頂新和德文教基金會巡迴台中各校，展開為期3天的捐贈活動。畢業於台中基層學校的劉基鴻認為，要養一支球隊其實不容易，但企業的加入能提供孩子們更完善的資源，讓他們不用擔心球衣球具破舊，練起球來無後顧之憂，基層棒球就能更茁壯。

▲▼魏應充3年投入850萬！「接棒未來」助台中基層棒球扎根。（圖／記者吳杰澄攝）
▲味全龍球員擔任「接棒未來」公益大使，巡迴台中各校捐贈球具。（圖／記者吳杰澄攝）

有感於國內基層棒球資源普遍缺乏，頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫，長期贊助彰化、台中共21所學校，至今已造福上萬名熱愛棒球運動的學童，而這項公益的幕後推手，就是基金會創辦人魏應充。

▲▼魏應充3年投入850萬！「接棒未來」助台中基層棒球扎根。（圖／記者吳杰澄攝）
▲魏應充長期關注及深耕台灣基層棒球發展。（圖／ETtoday資料照）

頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋指出，長期關注及深耕台灣基層棒球發展的魏應充先生，看到台灣這20多年來基層少棒球隊伍銳減近半，憂心台灣棒球人才會有流失跟斷層，因此在2016年底推動「接棒未來」棒球公益計畫，透過捐助球衣、球具設備、舉辦教育訓練及講座等項目，期望讓台灣棒球的根基更為地穩固還有茁壯。

▲▼魏應充3年投入850萬！「接棒未來」助台中基層棒球扎根。（圖／記者吳杰澄攝）
▲魏應充3年投入850萬幫助台中12校超過6000名小球員。（圖／記者吳杰澄攝）

「接棒未來」基層棒球公益計畫，光是在台中3年來就投入850萬元，幫助了包括力行國小、忠孝國小、大仁國小、春安國小、自由國小、豐田國小、追分國小、萬豐國小、塗城國小、北勢國小、上楓國小及東山女壘隊等12所學校超過6000名小球員，讓他們也能享受到友善的棒球教育環境，進而大幅降低學校與家長籌募球隊經費的壓力。

▲▼魏應充3年投入850萬！「接棒未來」助台中基層棒球扎根。（圖／記者吳杰澄攝）
▲台中市運動局長李昱叡期許台中棒球代代相傳、一棒接著一棒。（圖／記者吳杰澄攝）

對此，台中市運動局長李昱叡也代表台中市長盧秀燕，向捐贈單位頂新和德文教基金會表達謝意：「我們希望在這樣子社會公益的挹注之下，可以讓台中的棒球代代相傳、一棒接著一棒，而且棒棒強棒出擊！」

▲▼魏應充3年投入850萬！「接棒未來」助台中基層棒球扎根。（圖／記者吳杰澄攝）
▲棒協副理事長趙士強希望有更多企業支持台灣基層棒球。（圖／記者吳杰澄攝）

中華棒球協會副理事長趙士強則表示：「頂新和德基金會我們在4年前有結緣，魏董事長希望能夠推展台灣棒球，尤其對基層棒球的關心，我想這個是非常好的一件事情，畢竟棒球用具相當貴，在這種支持之下孩子們能夠專心打球，學校也比較沒有負擔。」

▲▼魏應充3年投入850萬！「接棒未來」助台中基層棒球扎根。（圖／記者吳杰澄攝）
▲「接棒未來」軟硬齊發，力挺台中基層棒球扎根。（圖／記者吳杰澄攝）

孩子們有了全新球具球衣可以上場打球，又有味全龍球員在一旁傳承經驗，「接棒未來」軟硬齊發，力挺台中基層棒球扎根，也許下一個台灣之光就從中而來。

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