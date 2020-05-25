南投新豐、中正少棒隊勇闖全國賽前8強　林明溱接見小球員表揚

▲南投縣新豐、中正少棒隊，勇闖全國賽前8強成績亮麗，獲縣長林明溱接見表揚。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投新豐國小、仁愛鄉中正國小棒球隊，參加108學年度學生棒球運動聯賽國小軟式組全國賽勇闖前8強，分別拿下全國季軍及第7名佳績。縣長林明溱25日在縣長室接見、頒獎表揚，期勉選手們不要以此自滿，要再接再厲，力爭上游，爭取更好的成績，開創更耀眼的未來。

南投縣小學棒球運動的重點發展項目，108學年度學生棒球運動聯賽國小軟式組全國賽，派出南投市新豐國小、千秋國小及仁愛鄉中正國小等3校參賽。

3校棒球隊小將實力堅強，在全國252支隊伍中，脫穎而出進入32強賽，其中新豐國小及中正國小，一路過關斬將晉級前8強，最後新豐國小勇奪全國季軍，中正國小拿下全國第7名佳績，雙雙刷新校史新頁。

縣長林明溱表示，縣府相當重視棒壘球運動發展，為提供完善訓練場地，規劃興建縣立棒球場，以利培育棒球人才，讓棒球運動在南投深耕茁壯。培育球員除了務實平時訓練外，也需要從更多實戰經驗中成長，希望各校能多邀請縣內及外縣市球隊來比賽切磋，了解自己的優劣點、強化訓練，提高臨戰勝率，為自己及南投縣，爭取更多榮耀。

縣議員張嘉哲也肯定縣府支持棒球運動發展的用心及努力，並期勉2校球員，在棒球之路要再接再厲，永不放棄，用力發揮人生最大的打擊力。

陪伴球隊21年的新豐國小教練黃偉傑表示，從事教育工作28年，其間擔任球隊教練21年，一路摸索前進，用愛和耐心來陪伴孩子成長茁壯，球隊草創之初成績並不理想，後來藉由許多友誼賽學習成長，並向許多教練請益，調整培訓方式，打下基礎。

4年前新豐國小畢業生返校擔任指導教練，成績因此突飛猛進，近年來已有多位畢業生成為教練及職棒球員、少棒國手，今年該校6年級的幸桓宇、王銘賢、全星祐，更榮獲美國小馬聯盟世界錦標賽中華隊國手資格。

中正國小教務主任謝明俊表示，在培訓的過程中，教練們都把球員當自己的孩子，從旁鼓勵他們，也幫他們解決問題，今年雖因3位優秀球員畢業影響戰力，但球員憑著不放棄、不怕難的精神，一路過關斬將，力克強敵，最後擠進前8強，拿下全國第7名佳績。

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