台鐵基隆站讓路輕軌惹議　時力議員要求納入通勤族意見

▲台鐵基隆站未來擬讓路給基隆輕軌。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

基隆輕軌議題近期引起討論，交通部規劃沿線自南港展覽館至基隆火車站，但未來台鐵恐怕無法進入基隆車站。對此，時代力量基隆市議員陳薇仲12日表示，依照交通部目前規劃方案，根本無法回應基隆市民通勤需求，規劃過程中更缺乏使用者需求調查及充分的政策溝通、說明等缺失，她要求交通部應負起責任，落實重大政策溝通。

基隆輕軌捷運現已進入綜合規劃階段，交通部擬規劃沿線從自南港展覽館至基隆火車站，並以輕軌取代基隆至八堵間的鐵路，卻引發台北通勤族反彈。基隆市長林右昌日前受訪時表示，交通部目前研提的方案還不夠好，輕軌和火車也不一定是二擇一的選擇。

陳薇仲與時代力量立委邱顯智12日上午於立法院召開「基隆輕軌說明白，使用者調查在哪？交通部負起責任，落實重大政策溝通」記者會，質疑交通部鐵道局在規劃過程中，不僅缺乏使用者需求調查，更欠缺與基隆市民進行充分溝通。

邱顯智表示，基隆輕軌目前已進行到綜合性規劃階段，如此重大的公共建設對基隆市民影響甚鉅，理應要舉行公聽會或聽證會與民眾溝通，然而在交通部所列出的社會參與中，卻沒有任何一項跟民眾有關，開會對象僅限於基隆市政府、鐵道局、台鐵局、港務公司等機關，可行性研究中的問卷也未見輕軌的實質規劃。

▲基隆市議員陳薇仲召開「基隆輕軌說明白，使用者調查在哪？交通部負起責任，落實重大政策溝通」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



陳薇仲指出，根據鐵道局「基隆南港間通勤軌道建設計畫」的資料中顯示，輕軌計畫效益預計包含強化基隆軌道服務、增強台鐵東部幹線運輸能力、配合基隆河谷廊帶產業發展及促進觀光發展，以及減少轉乘及提供優質公共運具，讓她質疑「到底輕軌優先要解決問題是什麼」。

陳薇仲認為，若基隆輕軌肩負的主要任務之一為減少轉乘，那麼目前「因輕軌興建而台鐵不進基隆站」卻可能造成部分通勤者轉乘次數與時間增加，讓民眾對輕軌計畫產生疑慮。她認為，如果基隆輕軌是以通勤需求為優先考量，至少不應該讓通勤因輕軌而變得更加不便。

陳薇仲說，她能夠理解輕軌工程歷時較長，興建同時亦會有其他場站開發及城市發展計畫開展，因此有部分的人口變化、使用者需求必須以推估的方式進行，但不代表基隆市民的實際通勤需求就不必深入理解和納入規劃，「規劃內容無法透過確實的需求分析、辨認出實際的通勤問題，要如何解決通勤問題」。

▲台鐵EMU800型電聯車。（圖／記者李毓康攝）



針對可行性研究中的問卷設計，陳薇仲則表示，問卷中僅籠統以範圍過大的「往返基隆台北」進行詢問，無法辨認出填答者的通勤起訖站點和轉乘狀況，更無法呈現通勤目的地為南港以南的需求占比。在「政策接受度與期待」的調查中，問卷並未提供填答者基隆輕軌規劃資訊，也未提及可能影響原有鐵路規劃，可能使調查有所偏誤，其統計結果所顯示的「政策接受度」數據也難以說服基隆市民。

陳薇仲也提到，基隆輕軌已經進入綜合規劃期末報告階段，針對規劃方案的重要方向，中央和地方卻沒辦法有一致的共識，甚至規劃方案讓市府和市民都無法接受，讓她質疑中央與地方的政策溝通是否足夠。陳薇仲要求，交通部應與基隆市政府合作，進行細緻、詳實的通勤需求調查及使用者意見收集，並將其結果反映於後續規劃中。

邱顯智表示，在交通部召開的十幾場會議中，沒有一場與基隆市民有關，「非常不可思議」，百年來台鐵進基隆已經成為歷史意義，交通部卻未與基隆市民面對面說明詳細規劃，社會參與竟然是在搜集輿情，讓許多市民都無法接受，呼籲交通部應該舉辦更多公聽會與說明會，給居民參與地方重大建設的機會。

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