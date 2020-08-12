時力決策委員改選15日起受理登記　29日選出新任黨主席

▲時代力量將於29日選出新任黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日選擇自動退出時代力量，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，並將於三週內完成改選。時代力量12日下午公布決策委員選舉辦法，將於15至17日受理候選人登記，25日起進行3天網路投票，並於28日公告投票結果，29日選出新任黨主席。

時代力量決策委員會5日晚間通過決策委員總辭案，決議在決策委員改選完成以前，由邱顯智擔任時代力量對外發言代表，並由邱顯智與秘書處依第二屆時代力量決策委員選舉辦法，組成選舉委員會辦理選舉，任期至2021年2月28日止。

根據時代力量決策委員選舉辦法，12日上午將發布選舉辦法及選舉公告；15至17日受理候選人登記；18日上午由監選團抽號次，並於時代力量粉絲專頁直播；18至24日為提問及回答時間，黨員可至時代力量官方網站上對候選人提問，候選人可於該網站對黨員提出之問題進行回應；25至27日將發出投票通知與投票期間；並於28日上午公告投票結果；29日將召開決策委員會，選出新任黨主席。

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量立法院黨團總召邱顯智12日受訪時重申，由於自己已經擔任時代力量立法院黨團總召，因此不適宜再競選黨主席，目前有不少年輕議員與黨公職有意參選決策委員，他對此也表達鼓勵，希望透過決策委員的改選擴大黨員參與，並重拾台灣社會對時代力量的信賴。

邱顯智說，選舉委員會由新竹縣議員連郁婷擔任召集人，預計在兩天內就會公布確切的改選期程，並在三週內進行決策委員改選，再由決策委員推舉出新任黨主席。有關黨內有意角逐新任黨主席的人選，邱顯智則表示，目前還不是很明朗，「年輕世代總是會有人願意出來做這份工作」，這部分應該沒有問題。

邱顯智強調，時代力量本來就應該接受社會的檢驗，「像是國民黨貪污根本就不會有人討論」，因為社會對於時代力量有很深的期待，希望能夠藉由具體的改造方案，重拾人民對時代力量的信賴，因為時代力量本來就承載著很多社會的期待。

時代力量黨章明定，黨主席為決策委員會成員互選，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選。目前由於決策委員已經總辭，時代力量正處於無主席狀態，本次改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

其他人也看了這些新聞...



►獨／立委收賄案再聲押1人 陳超明辦公室主任涉代收百萬賄款

►立委集體貪污大案連連！北檢38歲法警午休突昏倒 無生命跡象搶救中

►徐永明自稱向「重量級部會首長」借300萬 收賄案連環爆扯出NCC

相關熱門新聞...

►【立委集體收賄1】除收賄罪 黃帝穎：涉案立委將面臨「財產來源不明罪」

►【立委集體收賄2】SOGO經營權纏鬥18年 為何演變為立委收賄案外案？

►【立委集體收賄3】《遊說法》實施12年 邱顯智：本會期只有六件登記

►振興一下我們的美麗