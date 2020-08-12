邱顯智：新任黨主席人選尚未明朗　總有年輕世代願意承擔

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日選擇自動退出時代力量，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，並將於三週內完成改選。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智12日表示，新任黨主席人選尚未明朗，「年輕世代總是會有人願意出來做這份工作」，這部分應該沒有問題。

時代力量決策委員會5日晚間通過決策委員總辭案，決議在決策委員改選完成以前，由邱顯智擔任時代力量對外發言代表，並由邱顯智與秘書處依第二屆時代力量決策委員選舉辦法，組成選舉委員會辦理選舉，任期至2021年2月28日止。

邱顯智12日上午受訪時重申，由於自己已經擔任時代力量立法院黨團總召，因此不適宜再競選黨主席，目前有不少年輕議員與黨公職有意參選決策委員，他對此也表達鼓勵，希望透過決策委員的改選擴大黨員參與，並重拾台灣社會對時代力量的信賴。

邱顯智也說，選舉委員會由新竹縣議員連郁婷擔任召集人，預計在兩天內就會公布確切的改選期程，並在三週內進行決策委員改選，再由決策委員推舉出新任黨主席。

有關黨內有意角逐新任黨主席的人選，邱顯智則表示，目前還不是很明朗，「年輕世代總是會有人願意出來做這份工作」，這部分應該沒有問題。

邱顯智強調，時代力量本來就應該接受社會的檢驗，「像是國民黨貪污根本就不會有人討論」，因為社會對於時代力量有很深的期待，希望能夠藉由具體的改造方案，重拾人民對時代力量的信賴，因為時代力量本來就承載著很多社會的期待。

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