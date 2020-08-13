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首次大規模出土！大阪車站旁挖出「1500具遺骨」：多是兒童、年輕人

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文／中央社

日本大阪市教育委員會與一般財團法人大阪市文化財協會今天表示，在位於JR大阪站北側再開發區的墓地遺跡內，發現超過1500具的人類遺骨，這是大阪市首度單次發現這麼多的遺骨。

日本朝日新聞報導，大阪市教育委員會等單位將針對遺骨進行科學分析，希望進一步了解當時百姓的生活方式。

大阪舊稱「大坂」，當年的市區位於「大坂城」附近，這片墓地離「大坂城」有一段距離，是被稱為「曾根崎村」的大片農地，被挖掘出來的遺骨，應該就是被埋葬在農村正中央的墓地「梅田墓」。

梅田墓屬於當年「大坂七墓」中的一處，每年到盂蘭盆節的時候，百姓習慣拜遍這7處墓地祭拜亡靈，累積功德，而梅田墓就是具代表性的墓地。

日本每日新聞報導，這次首度在大阪市內一次發現這麼多的遺骨，數量之多在全日本也屬罕見。

這次的挖掘調查是伴隨當地土地再開發事業進行，2017年2月到6月的調查也曾發現約200具人類遺骨；這次調查是從2019年9月開始。

這次發現的陪葬品包括佛珠、六文錢、菸管、泥偶及二朱金（江戶時期的金幣）等；墓地的使用時期可能在江戶時代結束到明治20年代的19世紀。

專精墓地考古學的大阪大谷大學文學部教授狹川真一說，在東京都也曾發現過幾個江戶時期的墓地，但像這次這麼大規模的調查真的非常罕見。

狹川說，從墳墓這麼密集來看，都市才有可能做到，要想在短時間內建造這麼大規模的墓地，在農村是很難想像。

目前初步研判這些遺骨生前應該是住在「大坂城」下町地區及周邊的庶民百姓，雖然這次調查分析結果尚未出爐，但從上次出土遺骨調查分析來看，死亡平均年紀約30多歲，也有不少兒童被埋葬。

日本安部考古動物學研究所所長安部美紀子（音譯）說，看似以手腳為主的病變占了近3成，有可能感染梅毒或罹患骨腫瘤；過去曾在大阪府茨木市千提寺遺跡群，發現近百具同時期遺骨，死亡時平均年齡高，也沒有骨頭方面的病變。

安部說，對都市與山村出現如此大的差異感到驚訝，透過分析這次發現的遺骨，再配合相關文獻資料，也許就能更加了解江戶時期的「大坂」風貌。

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