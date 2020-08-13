　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本一週「6664人中暑送醫10死」東京最多！144觀測站測得高溫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 熱浪來襲，北半球各國今年夏天溫度屢屢創新高，日韓、歐洲各地高溫紛紛飆破歷史紀錄。（圖／路透）

▲日本一週中暑人數比上週多一倍。（示意圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

日本已多日受高氣壓壟罩，太平洋沿岸氣溫飆高，昨（12）日就有144個觀測站測得35度以上，全國有3縣傳出老人因為中暑致死。日本一週內（3日至9日）共6664人中暑送醫，其中有10人死亡，比上週的3426人幾乎翻倍，其中又以東京668人最多，其次是琦玉縣484人。

根據日本《讀賣新聞》報導，日本全國共921個氣象觀測站，昨日有144站測得攝氏35度以上，各地觀測到的最高溫分別為山梨縣甲州市38.2度、愛知縣大府市37.8度、和歌山縣新宮市37.5度、東京都心（市中心）35.8度。

神奈川縣、櫪木縣、愛知縣都傳出有老人因中暑身亡，神奈川縣大和市一名83歲男子下午1時55分左右倒臥在自家庭院，被鄰居發現後送醫不治。

櫪木縣真岡市有一名77歲女子死亡，她被發現時躺臥在窗戶關閉的寢室內，沒有開冷氣。愛知縣春日井市一名87歲男子騎腳踏車時倒臥在路上，被發現後送醫不治。

東京消防廳統計顯示，截至12日晚間9時為止，東京都有223人中暑送醫，其中3人情形嚴重。

日本總務省消防廳表示，8月3至9日的一週內，中暑送醫的人當中約6成屬於高於65歲者，有3836人。病情嚴重需住院3週以上的有180人。

各自治體中暑送醫人數以東京都人數最多，有668人，其次是埼玉縣484人，愛知縣417人，大阪府412人、福岡縣252人。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
國3驚傳死亡車禍！車翻覆噴飛路邊...1死1傷
被冬粉騙了！營養師揭「爆肥麵條Top12」　第1名嚇歪網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：習近平、栗戰書、汪洋親戚在港買下15億豪宅

印度中央第3名部長確診新冠肺炎　主管傳統醫療

巴西聖保羅州「新冠病死數」全國居冠　州長也確診

日本一週「6664人中暑送醫10死」東京最多！144觀測站測得高溫

美國務卿：中共「經濟力量」挑戰大於蘇聯　現況非冷戰2.0

科技股領漲美股3大指數飆紅！道瓊收高289點　那指超過2%

豪放英語女教師發酒瘋　全身脫光攀進清邁寺廟還飆髒話

深潛行動　韓國宣布建造核動力潛艇　還配備彈道飛彈

蓬佩奧捷克議會演說「多次提到台灣」　支持參院議長訪台

再增1死！他扒掉2隻「土撥鼠皮」染疫...蒙古政府急呼籲：不要吃

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

吳怡農愛上小11歲清新嫩女友　2周夜宿農舍：盼大家給我祝福

紐時：習近平、栗戰書、汪洋親戚在港買下15億豪宅

印度中央第3名部長確診新冠肺炎　主管傳統醫療

巴西聖保羅州「新冠病死數」全國居冠　州長也確診

日本一週「6664人中暑送醫10死」東京最多！144觀測站測得高溫

美國務卿：中共「經濟力量」挑戰大於蘇聯　現況非冷戰2.0

科技股領漲美股3大指數飆紅！道瓊收高289點　那指超過2%

豪放英語女教師發酒瘋　全身脫光攀進清邁寺廟還飆髒話

深潛行動　韓國宣布建造核動力潛艇　還配備彈道飛彈

蓬佩奧捷克議會演說「多次提到台灣」　支持參院議長訪台

再增1死！他扒掉2隻「土撥鼠皮」染疫...蒙古政府急呼籲：不要吃

紐時：習近平、栗戰書、汪洋親戚在港買下15億豪宅

印度中央第3名部長確診新冠肺炎　主管傳統醫療

大S酬勞8400萬不是最高！爆影帝出場費「每天2000萬」　陸綜天價求加盟

巴西聖保羅州「新冠病死數」全國居冠　州長也確診

「1450網軍始祖」標案遭爆複製貼上！春露標台鐵、農委會　11段文字竟相同

Dappei／「花花裝」穿對直接變時髦女子　不想飄出嬸味就認真看這篇

日本一週「6664人中暑送醫10死」東京最多！144觀測站測得高溫

路透：大型廠商「套利」2349億新台幣　台灣央行金檢5外銀

連4天防大雷雨！低壓「對流噴發」恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

美國務卿：中共「經濟力量」挑戰大於蘇聯　現況非冷戰2.0

《與惡》姐弟戀！曾沛慈「夢想和男友看棒球」　林哲熹有陰影：妳看過我開球嗎？

國際熱門新聞

美國52家科技巨頭　聯手告川普

豪放女教師發酒瘋　脫光攀進寺廟

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

蓬佩奧捷克議會演說　支持議長訪台

女秘書懷孕要他負責　殺台商奪財

蒙古又爆鼠疫　1男死亡！

韓宣布建造核潛艇　配備彈道飛彈

「劇毒雙頭蛇」驚現屋外　超肥身軀狂扭

漂白水加料刷浴室　她呼吸困難亡

泥水灌車內！她「哭喪臉抓樹」求援　860萬人看傻

即／蘇格蘭火車出軌「傷亡慘重」

蓬佩奧：中共挑戰勝蘇聯　非冷戰2.0

科技股領3大指數收紅　那指漲逾2%

談判破裂！　白宮：考慮撤走駐韓美軍

更多熱門

相關新聞

日本埼玉縣熱浪來襲　2人中暑身亡

日本埼玉縣熱浪來襲　2人中暑身亡

日本埼玉縣昨天熱浪一度飆破40度，中暑急救案件也創今年度新高，達到單日221件。根據《讀賣新聞》報導，琦玉縣政府表示，琦玉市10日有一名68歲男性與行田市78歲女性因中暑而死亡。

日韓鬆綁國門有望！考慮讓商務人士「免隔離」入境

日韓鬆綁國門有望！考慮讓商務人士「免隔離」入境

企鵝「定格」岸邊！他抬頭見亮點秒懂

企鵝「定格」岸邊！他抬頭見亮點秒懂

日本廢墟感遊樂園仍對外開放　網嘆：沒勇氣進去！

日本廢墟感遊樂園仍對外開放　網嘆：沒勇氣進去！

氣看電影滑手機　警怒抓肩下場GG

氣看電影滑手機　警怒抓肩下場GG

關鍵字：

日本中暑東京

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

丫頭鞋子放門口越變越少！

板橋疑火警　警消到場發現誤報

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

他買房！姊姊幫還房貸…夫2年後哭了

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面