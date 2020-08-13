日本一週「6664人中暑送醫10死」東京最多！144觀測站測得高溫

▲日本一週中暑人數比上週多一倍。（示意圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

日本已多日受高氣壓壟罩，太平洋沿岸氣溫飆高，昨（12）日就有144個觀測站測得35度以上，全國有3縣傳出老人因為中暑致死。日本一週內（3日至9日）共6664人中暑送醫，其中有10人死亡，比上週的3426人幾乎翻倍，其中又以東京668人最多，其次是琦玉縣484人。

根據日本《讀賣新聞》報導，日本全國共921個氣象觀測站，昨日有144站測得攝氏35度以上，各地觀測到的最高溫分別為山梨縣甲州市38.2度、愛知縣大府市37.8度、和歌山縣新宮市37.5度、東京都心（市中心）35.8度。

神奈川縣、櫪木縣、愛知縣都傳出有老人因中暑身亡，神奈川縣大和市一名83歲男子下午1時55分左右倒臥在自家庭院，被鄰居發現後送醫不治。

櫪木縣真岡市有一名77歲女子死亡，她被發現時躺臥在窗戶關閉的寢室內，沒有開冷氣。愛知縣春日井市一名87歲男子騎腳踏車時倒臥在路上，被發現後送醫不治。

東京消防廳統計顯示，截至12日晚間9時為止，東京都有223人中暑送醫，其中3人情形嚴重。

日本總務省消防廳表示，8月3至9日的一週內，中暑送醫的人當中約6成屬於高於65歲者，有3836人。病情嚴重需住院3週以上的有180人。

各自治體中暑送醫人數以東京都人數最多，有668人，其次是埼玉縣484人，愛知縣417人，大阪府412人、福岡縣252人。