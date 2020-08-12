日韓鬆綁國門有望！傳7月底協商「雙方商務人士」優先入境　免居家隔離

▲傳日韓兩國7月底協商，考慮開放雙方商務人士優先入境。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成全球各國間中斷商務、外交往來，日本更曾於3月19日宣布禁止南韓與中國大陸籍旅客未持簽證入境。如今有消息傳出，日本與南韓正在協商，討論是否鬆綁兩國商務人士出入境。

根據《韓聯社》報導，日本3月初為防堵病毒在境內擴散，曾先行宣布禁止未持簽證的南韓旅客入境，南韓也針對日本提出反制措施；然而精通日韓消息的人士指出，早從7月底時，南韓與日本便通過外交頻道協商鬆綁商務人士入境政策，有望打破5個月以來雙方間的枷鎖。

為維持、保障兩國間正常的經濟往來與交流，兩國同意重新開放商務人士往來，討論是否縮小規模、甚至取消商務人士的居家隔離檢疫。外交消息人士表示，兩國將斟酌是否會對國內防疫造成影響，以此進行協商。

根據日媒《共同社》，其實早在6月，南韓外交部長康京和（강경화）就曾致電日本外務大臣茂木敏充，希望能鬆綁兩國間商務人士的出入境；然而茂木敏充卻以防堵日本境內感染擴散為由拒絕，直到7月底態度才放軟。

據悉，除了討論是否鬆綁商務人士入境，韓日兩國目前也在協商，是否依商務人士、留學生、觀光客之順序先後開放鬆綁防疫政策。

►傳德國不滿美邀韓俄加入G7！南韓外長親飛柏林「說服」：韓能助世界抗疫