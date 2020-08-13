　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄疫苗11月供應他國…掀安全疑慮！　巴西巴拉拿州已秒「簽約試驗」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯11日宣布批准全球首批疫苗。（圖／路透社）

▲俄羅斯計畫10月在國內展開大規模接種，11月供應他國，但外界對於其安全性與有效性抱持疑慮。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁11日宣布註冊全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）並開始生產，計畫2周內投入使用，10月在國內展開大規模接種，11月提供給他國。儘管外界質疑安全性與有效性，巴西巴拉拿州（Parana State）已經同意與俄國簽署備忘錄（MOU），試驗與生產疫苗。

俄羅斯直接投資基金（RDIF）首席執行官德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）於11日向CNN表示，此疫苗安全、有效，「我們將在8、9月公布數據來表明這一點」。他說，疫苗推出時程將會非常緩慢、循序漸進，「不會明天就把它給了1000萬人」，且已收到大約10億劑量的訂單。

俄國4月頒布法律，取消疫苗必須通過第三階段試驗才能獲得批准的要求。德米特里耶夫說，此舉使得研究團隊可以在進行第三階段試驗的同時，向高風險族群推廣疫苗，「我們相信這是正確的做法」。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁11日宣布註冊全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）並開始生產，計畫2周內投入使用。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》引述俄羅斯大使館說法報導，巴西巴拉拿州研究所（Tecpar）同意簽署備忘錄，試驗疫苗並「組織史普尼克V在巴西與其他拉美國家的生產與分配」。該機構12日表示，如果衛生當局許可，預計2021年下半年開始生產俄國疫苗，此前也可能先進口疫苗。

據悉，俄羅斯大使館也正與巴西巴伊亞州（Bahia）進行類似討論。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表態支持俄國疫苗，甚至自願公開接種第一劑疫苗。菲國衛生部也正與俄方討論劑量與設立生產實驗室事宜。

▲▼AIT與衛福部簽署AIT-TECRO衛生合作備忘錄_阿札爾,陳時中合影。（圖／攝影中心攝）

▲美國衛生部長阿札爾（左）表示，研發疫苗並非應該搶第一的比賽。圖為AIT與衛福部簽署衛生合作備忘錄，阿札爾與衛福部長陳時中（右）合影。（圖／攝影中心攝）

儘管俄羅斯堅稱疫苗安全有效，外界依然抱持質疑態度，因為疫苗尚未通過關鍵的第三階段試驗，莫斯科「Gamaleya研究院」也沒有釋出任何試驗資料。

倫敦帝國學院免疫學教授阿爾特曼（Danny Altmann）指出，釋出不夠安全、有效的疫苗將產生連帶傷害，惡化目前疫情，呼籲各界遵守標準。

美國傳染病權威、國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Dr. Anthony Fauci）嚴重懷疑俄國是否已經準備好廣泛施打疫苗，「我希望俄羅斯人已經真正、明確證明這種疫苗是安全有效的」。他強調，擁有疫苗與證實其安全與有效是兩碼子事。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）於11日參訪台灣時說，美國擁有嚴格的安全標準，「這不是一場應該爭取第一名的比賽」，「我們將要求美國任何疫苗都必須是安全有效的，並且符合食品藥品監督管理局（FDA）的黃金標準」。

世界衛生組織（WHO）正與俄羅斯當局和科學家聯繫，試圖審查疫苗試驗細節。根據WHO，全球目前有28種新冠疫苗正在進行人體試驗。

►假日午晚餐超殺價！希爾頓酒店「浮誇海鮮吃到飽」

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
40K男從小租屋「遭女友爸媽洗臉」！網驚見存款：贏一堆人
10個癌症警訊！　不管多年輕都要注意
不是瑕疵品！日本牛奶盒藏小缺角　背後原因超暖心
楊冪、魏大勛驚爆同居中！「穿情侶裝進出」全被拍
連鎖藥妝店賣假口罩　藥師曝「盒裝特徵」辨真假
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍UH-1N直升機「300公尺空中被槍擊」！　FBI調查是否為蓄意攻擊

川普狂轟對手「無能又被洗腦」　CNN：已讓拜登贏了選前辯論

川普政府擬禁「可能染疫公民」返國　人權團體痛批違憲

2020年「放棄美國國籍人數」創新高！　專家點出4大原因：他們受夠了

美司法部長痛批：左派想要破壞體制　「滲透示威、煽動暴力」

遊樂場玩耍…攀岩假牆秒塌下！　11歲男孩遭「2噸石板」活活壓死

「檢測、追蹤系統嚴重失敗！」　專家警告：英國9月面臨第2次封鎖

快訊／兩伊邊境「規模4.9地震」震源深度40公里　尚未傳傷亡

喪禮引爆感染！50親友齊聚哀悼「30人慘中鏢」　家族心碎

美情報高層爆「北京希望川普輸掉連任大選」　俄國拚命詆毀拜登

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

北海道大學公開聲援　周庭深夜開直播「說3分鐘日文感謝」盼續關注香港

投書《紐時》稱「最黑暗審查鎮壓時代」　黃之鋒：將堅定反抗

湖邊公園發現焦屍...女撲克玩家遭綑綁性侵　離奇案情曝光！

9秒撫摸片曝光！他搭飛機腳跨前座扶手　她溫柔來回動作噁爆網友

社區傳播擴散！紐西蘭群聚感染再添13宗　衛生部：還會增加　

山崩導致蘇格蘭列車出軌　斷掉車廂如「散落積木」3死6傷

俄疫苗11月供應他國…掀安全疑慮！　巴西巴拉拿州已秒「簽約試驗」

金正恩駕休旅車陷泥濘...災民感動痛哭！寫信「慈愛如父」謝恩：將獻汗水

以為除草機「撞到石頭」竟是輾到6歲兒　媽害他截肢痛失一條腿！

未來20年恐沒烏魚、白鯧了！雲林漁民抱魚北上批「能源轉型換來黑道打壓」

北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

北海道大學公開聲援　周庭深夜開直播「說3分鐘日文感謝」盼續關注香港

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

投書《紐時》稱「最黑暗審查鎮壓時代」　黃之鋒：將堅定反抗

金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

金馬57公布主視覺！取自「5位明星私照」構成2字　驚見「手扶梯摟抱放閃」

民宅搭建溫室種大麻　桃警當場查獲8株活體與設施

獨行俠若首輪取勝　柯瑞：爭取以家屬進復賽園區觀戰

國際熱門新聞

豪放女教師發酒瘋　脫光攀進寺廟

美國52家科技巨頭　聯手告川普

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

紐時：習近平、栗戰書、汪洋親戚在港買下15億豪宅

蓬佩奧捷克議會演說　支持議長訪台

韓宣布建造核潛艇　配備彈道飛彈

女秘書懷孕要他負責　殺台商奪財

科技股領3大指數收紅　那指漲逾2%

漂白水加料刷浴室　她呼吸困難亡

泥水灌車內！她「哭喪臉抓樹」求援　860萬人看傻

蒙古又爆鼠疫　1男死亡！

「劇毒雙頭蛇」驚現屋外　超肥身軀狂扭

蓬佩奧：中共挑戰勝蘇聯　非冷戰2.0

美軍UH-1N直升機300m空中被槍擊！

更多熱門

相關新聞

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」

新冠肺炎境外移入案例增加，國外疫情也不見紓緩，全台又掀起口罩搶購潮，但藥師群近日盛傳，有連鎖藥妝店進貨到假口罩，且已販售給民眾。台北開業藥師沈采穎透露，被爆出販售假口罩的藥妝店在新竹，食藥署已知情且介入了解中。

巴黎馬拉松兩度延期後宣布取消

巴黎馬拉松兩度延期後宣布取消

時力籲臨時會處理港澳條例　邱顯智：支持多開會

時力籲臨時會處理港澳條例　邱顯智：支持多開會

大陸疫苗開賣一針超2000元？官方回應了…

大陸疫苗開賣一針超2000元？官方回應了…

10月湯優盃可能會被取消

10月湯優盃可能會被取消

關鍵字：

俄羅斯新冠肺炎疫苗史普尼克VSputnik V世界疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

丫頭鞋子放門口越變越少！

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面