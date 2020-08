遊樂場玩耍…攀岩假牆秒塌下！　11歲男孩遭「2噸石板」活活壓死

▲俄羅斯一名11歲男孩在遊樂場玩耍,卻遭2噸重的石板活活壓死。(示意圖/免費圖庫pixabay)



記者吳美依/編譯

俄羅斯阿斯特拉罕(Astrakhan)發生一起可怕意外。11歲男孩里夫(Lev Siyanov)來到遊樂場玩耍,爬到簡易攀岩設施的假牆上,未料這塊高達10英尺(大約3公尺)、2噸重的混凝土石板卻突然倒下,把他活活壓死。

《每日星報》報導,里夫爬上攀岩牆,沒想到卻被崩塌的巨大石板壓住。他一開始還有生命跡象,但現場20多名男子合力都無法把石板抬起,只好焦急等待支援。緊急救護人員半小時後才抵達,起重設備加上超過30人的力量,終於把重物移除,但小男孩沒有撐到最後,當場被宣布死亡。

