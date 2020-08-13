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MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」　藥師教4招自保

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▲▼又爆黑心假口罩，連鎖藥妝也遭殃。（圖／記者徐斌慎攝）

▲開業藥師沈采穎（右）與台灣藥品行銷暨管理協會（TPMMA）理事長高孟熙共同召開記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎境外移入案例增加，國外疫情也不見紓緩，全台又掀起口罩搶購潮，但藥師群近日盛傳，有連鎖藥妝店進貨到假口罩，且已販售給民眾。台北開業藥師沈采穎透露，被爆出販售假口罩的藥妝店在新竹，食藥署已知情且介入了解中。

中央流行疫情指揮中心在疫情爆發初期實施口罩實名制，隨著疫情趨緩，6月1日便宣布解除禁令，民眾除在藥局外，還能於各大超商與藥妝通路購買，但若購買前沒有睜大眼睛，可能會買到假貨而不自知。

請繼續往下閱讀...

沈采穎今（13）日與台灣藥品行銷暨管理協會（TPMMA）理事長高孟熙共同召開記者會，教民眾如何辨識購買口罩真偽。

▲▼又爆黑心假口罩，連鎖藥妝也遭殃。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼沈采穎指出購買口罩應確認事項。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼又爆黑心假口罩，連鎖藥妝也遭殃。（圖／記者徐斌慎攝）

沈采穎提到，民眾買口罩可透過四招自保，首先辨識衛署標示，醫療用口罩外盒會標示核准字號CNS14774，防蟎口罩則是CNS18590，除此之外，還要檢查外盒是否有製造廠名稱、製造日期、有效期限與製造批號。如果外盒上沒有許可號碼，或者在網路上購買散裝品，就有很高的機率是買到假貨。

高孟熙則提醒通路業者，口罩上印著Made in Taiwan也不能盡信，因為現在仿冒業者，連鋼印都能仿，真正MIT口罩毛利率極低，只要進貨價低於4元都很危險，「製造廠說要給藥局、藥妝店2塊半進貨價？那一定是假的。」

高孟熙另提到，在醫藥供應鏈中，從原料生產到藥廠製造，都有嚴格的法律規範，當藥品製造完成後，再進貨至醫院、藥局等通路供消費者使用，目前多由各大藥廠業務人員擔任醫藥行銷角色，但身份容易造人冒用，呼籲各大醫藥企業購買經政府與「醫藥行銷師」雙重把關的產品，讓民眾在選購口罩時，能夠更安心。

▲▼又爆黑心假口罩，連鎖藥妝也遭殃。（圖／記者徐斌慎攝）

▲境外移入持續增加，藥局又出現口罩購買潮。（圖／記者徐斌慎攝）

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