2020年「放棄美國國籍人數」創新高！　專家點出4大原因：他們受夠了

▲2020年1月至6月，高達5816人放棄美國國籍，此數字創下新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據美國政府最新數據，2020年前6個月放棄國籍的人數高達5816，創下新高。位於紐約的「班布里奇會計事務所」（Bambridge Accountants）指出，這些人大多是海外僑胞，由於不滿總統川普、新冠肺炎防疫方式、美國政治環境與稅務，才會選擇放棄公民身分。

美國稅務局規定，政府每季都會公布放棄國籍者的姓名資料。根據最新數據，2020年上半年有5816人放棄國籍，與前6個月，也就是2019年7月至12月的444人相比，成長幅度高達1210％。此外，2019年一整年僅2072人放棄公民身分。

阿利斯泰爾（Alistair Bambridge）是事務所的其中一名合夥人。他向CNN表示，放棄國籍者大多是已經離開美國的僑胞，「人們受夠了總統川普、新冠肺炎疫情被應對的方式以及美國目前的政治政策」。

阿利斯泰爾強調，雖然許多僑胞是因為對於防疫與美國政治環境感到不滿，才會切斷與母國的聯繫，但繁重的稅務申報也是另外一大主要原因。

據悉，美國目前大約有900萬海外僑胞，他們必須支付2350元美金（大約新台幣6.9萬元）給政府，才能放棄公民身分，且必須親自到所在國家的美國大使館辦理。

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